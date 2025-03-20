Тренер раскрыл способ узнать свой фитнес-возраст

Если вы смогли последовательно отжаться более 15 раз, сделать более 20 приседаний и полную 20-секундную планку, то вы моложе вашего фактического возраста и находитесь в отличной форме. Если вы сделали 10−14 отжиманий, 12−19 приседаний и 15−19 секунд удерживали планку, то ваш фитнес-возраст равен фактическому. В таком случае, по мнению эксперта, могут быть полезны более регулярные занятия.