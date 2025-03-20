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Тренер раскрыл способ узнать свой фитнес-возраст

Тренер Тайлер Рид раскрыл способ узнать свой фитнес-возраст. Его слова приводит Eat This, Not That.

Источник: Freepik

Рид предложил сделать 60-секундный тест, результаты которого помогут определить состояние организма и оценить необходимость дополнительной физической нагрузки. Для этого подряд по 20 секунд выполняйте отжимания, приседания и планку.

Если вы смогли последовательно отжаться более 15 раз, сделать более 20 приседаний и полную 20-секундную планку, то вы моложе вашего фактического возраста и находитесь в отличной форме. Если вы сделали 10−14 отжиманий, 12−19 приседаний и 15−19 секунд удерживали планку, то ваш фитнес-возраст равен фактическому. В таком случае, по мнению эксперта, могут быть полезны более регулярные занятия.

Менее десяти отжиманий, 12 приседаний и 15 секунд планки говорят о том, что фитнес-возраст больше фактического. Рид посоветовал включить в еженедельный график регулярные силовые тренировки и упражнения на выносливость.

Ранее Рид перечислил фитнес-привычки, которые разрушают суставы после 50 лет. Таковыми он назвал изобилие кардиотренировок с высокой ударной нагрузкой и отсутствие разминки.