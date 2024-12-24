Тренер клуба «Саутгемптон» хочет привнести в игру футболистов дэт-метал

Хорватский спортсмен Иван Юрич, назначенный новым тренером английского футбольного клуба «Саутгемптон», хочет добавить в игру подопечных дэт-метал.
«В молодости мне очень нравилась музыка в стиле дэт-метал, и это во многом соответствует моему стилю в футболе. Это стиль высокого прессинга», — передает слова Юрича на пресс-конференции The Guardian.
Иван и ранее признавался, что когда-то любил Metallica и Megadeth, а потом перешел к таким группам, как Napalm Death, Obituary и Carcass.
В начале года мы рассказывали о предпочтениях в музыке футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.