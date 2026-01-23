Тренер допустил, что погибшего в Босфоре Свечникова притопили или ударили

«Свечникова могли притопить или ударить в общей толчее. Одновременно с тобой плывут десятки людей. И зачастую, именно из-за количества желающих, группы выпускают на воду большие, чем это положено. В результате масса людей может плыть на довольно близком расстоянии друг от друга», — приводит AиФ слова тренера.
По второй версии, непреодолимые препятствия для спортсмена мог создать ветер, нагнав встречную или боковую волну. Эксперт пояснил, что если пловец привык дышать только с одной стороны, а ветер дует именно оттуда, это вызывает проблемы. Свечников мог быть не готов к таким условиям, сбиться с ритма и потерять контроль.
Третья версия связана с неожиданной высокой волной. Селезнёв допускает, что спортсмен мог её не увидеть или не рассчитать силы. Он подчеркнул, что ключевое значение имеет опыт плавания вне бассейна, а факт работы тренером не гарантирует наличия такого опыта. Человек мог просто захлебнуться, и этого никто не заметил.
Четвёртая причина может быть сугубо медицинской — оторвавшийся тромб или сердечный приступ из-за чрезмерной нагрузки, что привело к резкому сбою в организме.
При этом основную вину за произошедшее Селезнёв склонен возлагать на организаторов мероприятия. Эксперт указал, что количество сопровождающих на каяках не позволяло обеспечить полноценный визуальный надзор за каждым пловцом в столь многочисленной группе. Он назвал серьёзным просчётом, что пропажу Свечникова обнаружили лишь спустя восемь часов, несмотря на использование специальных отслеживающих браслетов. Тренер убеждён, что в данном случае были проигнорированы базовые нормы безопасности, обязательные для подобных масштабных мероприятий.
Напомним, что российский спортсмен, кандидат в мастера спорта Николай Свечников принял участие в межконтинентальном заплыве через Босфорский пролив в Стамбуле 24 августа. Однако он не смог завершить дистанцию. Свечников исчез примерно через 500−600 метров после старта. О пропаже пловца стало известно лишь спустя несколько часов. Спустя полгода его тело нашли на дне. ДНК-тест подтвердил, что это Свечников.