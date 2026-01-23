Тренер допустил, что погибшего в Босфоре Свечникова притопили или ударили

По второй версии, непреодолимые препятствия для спортсмена мог создать ветер, нагнав встречную или боковую волну. Эксперт пояснил, что если пловец привык дышать только с одной стороны, а ветер дует именно оттуда, это вызывает проблемы. Свечников мог быть не готов к таким условиям, сбиться с ритма и потерять контроль.