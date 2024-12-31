Тренды в метале — 2024: стагнирует ли тяжёлая музыка

В последние годы всё чаще встречается мнение, что метал-музыка уже не та, а большинство представителей жанра либо копируют друг друга, либо скатываются в попсу. Мы рассмотрели основные тренды в метале за 2024 год, а заодно разбирается, действительно ли тяжёлая музыкальная сцена испытывает творческий кризис.
Поп-метал: сочетание несочетаемого.
Скрещивать хуковые поп-мотивы с убойными риффами — идея не слишком уж инновационная. Ещё в конце нулевых флагманы ню-метала Linkin Park начали «облегчать» собственный саунд, добавляя всё больше электроники в микс.
В 2013 году небезызвестные Bring Me The Horizon выпустили альбом Sempiternal и перевернули жанр с ног на голову. Где это видано, чтоб бывшие дэткорщики вдруг ударились в дабстеп-биты и меланхоличные завывания? Однако ж и такое бывает. Лонгплей возвел Bring Me The Horizon на вершину метал-индустрии, а заодно разделил поклонников на два лагеря. Одни хвалили музыкантов за эксперименты, а другие крыли на чём свет стоит.
После этого и другие флагманы тяжёлой музыки двинулись в сторону попсового звука. У кого-то получалось органично, у кого-то — тяп-ляп… Впрочем, к 2024 году поп-метал уже перестал вызывать удивление, равно как и отторжение. Последние работы от Bad Omens и Sleep Token получили признание не только критиков, но и поклонников. Раньше любому металисту дали бы по лицу за «приверженность попсе», а сейчас? Некогда непонятый гибрид стал признаком отменного композиторского мастерства. Кажется, именно так и выглядит развитие.
Правда, есть у этого «скрещивания жанров» и обратная сторона: многие метал-альбомы начинают звучать слишком похоже друг на друга. Все те же музыкальные ходы и аранжировки, та же вокальная стилистика… Однако кудесники вроде Sleep Token уже давно доказали, что ломать клише можно и нужно. Их прошлогодний Take Me Back To Eden до сих пор хорошо держится в чартах.
Прогрессив- и ню-металкор.
ERRA на фестивале Ace of Spades, 5 февраля 2023 годаTim Mosenfelder/Getty Images.
В 2024-м словосочетания «прогрессив-металкор» и «ню-металкор» звучали чаще обычного.
Прогрессив-металкор — это всё тот же эмоционально-надрывный металкор, только с обилием техничных гитарных партий и атмосферных синтов. Более заковыристые мелодии тоже прилагаются. Как пример можно вспомнить ERRA, Northlane, Novelists, Thornhill и Invent Animate. Кстати, почти все группы из списка выпустили альбомы в этом году. Музыканты не боятся экспериментов: в их работах можно услышать и отголоски индастриала, и намёки на рэпкор, и заигрывание с альт-металом.
В целом прог-металкор звучит на порядок мелодичнее своего собрата. Чистый вокал встречается чаще обычного, да и риффы нестандартные имеются.
Выше перечислены флагманы жанра, но есть и более недооценённые команды. Например, Before I Turn. Альбом The Devil Exists в исполнении металистов из Хардфорда по праву может считаться одной из лучших прогрессив-металкор-пластинок года.
Что же до ню-металкора, то речь идёт о симбиозе ню-метала и современного металкора. Послушайте группу Graphic Nature и поймёте, в чём суть. Электронные скретчи и семплы в стиле ранних Slipknot налицо.
Краст и неокраст.
Обложка альбома Forces of Nature’s Transformation (2024) группы Lifeless DarkSide Two Records.
Это довольно старые музыкальные направления. Краст возник ещё в 80-х путём соединения хардкора с тяжёловесными метал-риффами и агрессивной панк-подачей. Но в чём тогда разница с хардкор-панком?
Во-первых, ритм. В красте используется так называемый ди-бит — высокоскоростная барабанная партия с синкопированным ритмом. Во-вторых, краст издавна связан с блэк-металом. Даже сейчас эти жанры порой идут рука под руку. Их объединяют мрачное звучание, скоростные гитарные партии и ударные, напоминающие стук сердца при панической атаке. Хтонические обложки в чёрно-белых тонах — ещё один повод для сравнения. Послушайте последние альбомы Lifeless Dark, Saguzar и Spectral Decay, и вопросы сразу отпадут.
В 2024-м году краст, кажется, снова стряхнул с себя пыль. Все чаще в тематических пабликах встречается музыкальный винегрет с обязательной щепоткой краста.
Неокраст — туда же. Хоть поджанр и «нео», но появился на свет еще в 90-х. Уже привычный краст в этом случае дополняется хаотичной энергетикой и безумием скримо. Недавняя работа отечественной команды «Аферист» — отличный современный образец жанра.
Только хардкор: металлик, blackened и хардкор-панк.
Группа Knocked LooseСоцсети группы Knocked Loose.
Кажется, в 2024 году метал и хардкор окончательно стали едва ли не синонимами. В связи с этим музыкальная индустрия вспомнила и о других смежных направлениях: metallic hardcore и blackened hardcore, например. И тот и другой — родственники краста. Только гитарные партии на порядок техничнее, а музыка заимствует многие элементы из дэткора. Брейкдауны на диссонансах, чередования гроула и шрайка вкупе с сверхбыстрыми ударными — вот что делает эти жанры особенными.
Что же до хардкор-панка, то в 2024-м новыми звёздами жанра стали Knocked Loose и WARGASM (UK). Первые во многом выделились за счёт уникального голоса вокалиста, а вторые добавили в привычную формулу трэп, рэпкор и хаотику.
Мидвест-эмо.
Группа GulferСоцсети группы Gulfer.
В 2024-м снова пошла мода на меланхоличные композиции с повышенной экспрессией. Может, модные чёрные стрижки и канули в небытие, но музыкальные тенденции сохранились. Мидвест-эмо от обычного эмо отличается более мягким и ностальгическим звучанием. Иногда в микс врываются и более «громкие» риффы, но в целом жанр не рассчитан на ор во весь голос. Он скорее отсылает к светлой грусти, нежели к депрессии. Хотя любители пострадать тоже найдут себе пристанище в жанре.
Предлагаем список самых любопытных мидвест-эмо-пластинок этого года. Здесь есть как ветераны сцены, так и многообещающие новички.
Gulfer — Lights Out toe — Now I See the Light Carly Cosgrove — The Cleanest of Houses Are Empty Your Arms Are My Cocoon — Death of A Rabbit Heart To Gold — Free Help.
Ни один альбом не похож на другой. Мидвест-эмо — поразительно многогранный жанр.
Электроникор.
Группа CrossfaithСоцсети группы Crossfaith.
В первую очередь это ответвление метала ассоциируется с группой Enter Shikari. Многие коллективы всё чаще и чаще отказываются от чистого гитарного звучания. Теперь наравне с риффами балом правят хлёсткие биты, семплы, синты и прочие любопытные штуки. Порой электроника в миксе перебивает гитару. Хорошо это или плохо, зависит от ваших предпочтений. Тем более что какой-нибудь индастриал-метал еще тридцать лет назад по похожему принципу строился.
2024 год был богат на удачные электроникор-эксперименты. Особенно в этом деле преуспели японцы. Группы Crossfaith и Paledusk подарили миру динамичные и прекрасные в своем безумии работы. Более подробно об этом мы писали в другом материале.
Уже упомянутые Bad Omens тоже не отстают. В этом году коллектив выпустил сборник ремиксов CONCRETE JUNGLE [THE OST] с участием известных исполнителей. Получилось дарк-электро с металлическим привкусом. Кстати, в трек-листе засветилась и американская певица Poppy, которая тоже любит скрещивать метал и электронику.
Симфодэт.
Группа Fleshgod ApocalypseСоцсети группы Fleshgod Apocalypse.
Идея совместить дэт-метал с симфоническим звучанием уже давно витала в воздухе. Итальянские кудесники Fleshgod Apocalypse именно на этом и сделали себе имя. Однако в 2024-м симфодэт наконец-то прорвался в мейнстрим. Многие отметили новую пластинку группы Blood Incantation. Музыканты превзошли себя и выпустили нечто космическо-возвышенное. К оркестровым семплам примешиваются дроун, эмбиент и даже частично синтвейв. Весьма неожиданное сочетание для дэт-метал-команды.
Кстати, о Fleshgod Apocalypse: итальянцы исполнили свою давнюю мечту и скрестили брутальное молотилово с академической музыкальностью. Альбом Opera — тому подтверждение.
Метал-музыка не стагнирует. Она развивается, как и любое другое направление. Но зачастую всё новое — хорошо забытое старое. Например, ню-металкор довольно сильно напоминает ню-метал, а подвиды хардкора порой вызывают путаницу. Поп-метал — тоже продукт не новый.
Однако названия жанров — не более чем ярлыки, придуманные журналистами. Главное — творчество. Как ни крути, у современных метал-групп гораздо больше свободы самовыражения, чем у их предшественников. Да и публика стала демократичнее. А значит, тяжёлая музыка всё еще способна удивить.
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