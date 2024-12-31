Тренды в метале — 2024: стагнирует ли тяжёлая музыка

После этого и другие флагманы тяжёлой музыки двинулись в сторону попсового звука. У кого-то получалось органично, у кого-то — тяп-ляп… Впрочем, к 2024 году поп-метал уже перестал вызывать удивление, равно как и отторжение. Последние работы от Bad Omens и Sleep Token получили признание не только критиков, но и поклонников. Раньше любому металисту дали бы по лицу за «приверженность попсе», а сейчас? Некогда непонятый гибрид стал признаком отменного композиторского мастерства. Кажется, именно так и выглядит развитие.