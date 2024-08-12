Трекинг гардероба: что это и как помогает сэкономить деньги и место

Точность таблиц каждый определяет самостоятельно. Одни подробно описывают каждую вещь: если занести в таблицу цену и цифру, сколько раз вещь была надета, в соседней ячейке можно указать простую формулу деления, и система будет автоматически рассчитывать, во сколько обходится каждое ношение. А если добавить фотографии, шкаф и вовсе можно открывать только для того, чтобы достать оттуда необходимую одежду. Другие же просто указывают общее количество каждой категории вещей, чтобы понимать, как обстоят дела с гардеробом в целом и чего не хватает.