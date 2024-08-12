Трекинг гардероба: что это и как помогает сэкономить деньги и место

Сегодня все больше людей стремятся не просто следовать трендам, но и рационально подходить к своему гардеробу. В Сети даже обсуждают новую концепцию, которая должна помочь систематизировать и оптимизировать использование одежды. Звучит серьезно.
В социальных сетях не только смеются над видео с енотами и умиляются котикам и собачкам: пользователи также делятся наблюдениями и лайфхаками. Например, там даже придумали сразу несколько теорий, как по одежде отличить миллениала от зумера. Или поделились новой стратегией, как сэкономить место в гардеробе и деньги на новые покупки с помощью трекинга. Рассказываем, что это за тренд и какие есть минусы.
Что такое трекинг гардероба
О том, что такое трекер, знают многие, и ничего общего с модой здесь нет. Это устройство или приложение, которое помогает отслеживать какое-то событие, а позже — оценить его периодичность и проанализировать результаты. В Сети стали популярными всевозможные фитнес-трекеры, трекеры привычек и даже сна. А в TikTok придумали трекер гардероба.
Специальных приложений, которые предлагают для этого функционал, десяток, но многие пользователи осваивают не только социальные сети, но и интернет-таблицы. Впрочем, без сложных формул: достаточно расчертить поле, в него — внести всю одежду, которая есть в гардеробе, указав стоимость и количество раз, которое удалось ее надеть.
Работа кропотливая и долгая (особенно если гардероб обширный), но специальных навыков не требует.
Точность таблиц каждый определяет самостоятельно. Одни подробно описывают каждую вещь: если занести в таблицу цену и цифру, сколько раз вещь была надета, в соседней ячейке можно указать простую формулу деления, и система будет автоматически рассчитывать, во сколько обходится каждое ношение. А если добавить фотографии, шкаф и вовсе можно открывать только для того, чтобы достать оттуда необходимую одежду. Другие же просто указывают общее количество каждой категории вещей, чтобы понимать, как обстоят дела с гардеробом в целом и чего не хватает.
Зачем это нужно
Пользователи социальных сетей признаются, что трекер помогает им оценить гардероб и сделать его более экономичным и экологичным.
Помнить обо всем, что у вас есть
Если вы поклонник минимализма, скорее всего, вы вряд ли можете забыть о вещах, которые уже у вас есть. А вот многие шопоголики жалуются, что вещь может утонуть в зыбучем пространстве импульсивных покупок и ее так и не удастся надеть (ну, или всего пару раз).
Трекер помогает и тем, у кого нет возможности оборудовать большой просторный гардероб, — вещей нет на виду, но хотя бы в таблице человек может сразу рассмотреть, что у него есть, заодно выбрав, с чем это сочетать.
Понимать, что вам нужно
Главное правило по-настоящему выгодного шопинга — не делать импульсивных покупок. Даже тогда, когда цена кажется до невероятного выгодной, вам подмигивает красный ценник с пометкой «-80%», а вы думаете, что повод надеть вечернее платье с перьями или джинсы в стразах точно найдется.
Все стилисты рекомендуют провести ревизию гардероба и сделать список того, что вам необходимо, прежде чем отправляться за покупками. Он-то и образуется сам собой в трекере, пока вы неспешно, но стабильно его заполняете.
И если в графе с необходимыми обновками стоит черный топ, то вы ищите его, не отвлекаясь на джинсовые макси-юбки, которые у вас уже есть. Во всяком случае, если верить пользователям трекера, которые делятся опытом в социальных сетях.
Увидеть, от чего избавиться
Обычно чувство, что нечего надеть, при полном шкафу возникает именно из-за того, что вы не следите за гардеробом. Вещи накапливаются, то, что на самом деле не нужно, занимает место и создает впечатление наполненности шкафа, хотя надеть вам и правда нечего.
Пользователи, которым не лень заполнять трекер, отмечают, сколько раз надели ту или иную вещь, и спустя некоторое время видят, что они не носят. И если с вечерней одеждой и акцентными моделями стоит подождать, ведь поводы носить их появляются нечасто, то в случае с джинсами и повседневными платьями все понятно уже спустя месяц.
От вещей, которые только занимают место, стоит избавиться — попробовать предложить их на сайтах перепродажи вещей, чтобы потратить заработанное на обновки, или отдать на благотворительность.
Сэкономить
Некоторые шопоголики признаются, что трекинг гардероба помог им начать экономить — таблица наглядно демонстрирует, как много у вас уже есть, а если вам кажется, что чего-то все-таки не хватает, достаточно еще раз просмотреть ее внимательно — возможно, у вас уже есть все необходимые элементы.
Подсматривать в нее можно и в магазине, когда вы не уверены, что новую юбку будет с чем носить.
Другие же считают, что трекинг помогает составить более экологичный гардероб — капсулу, которая будет служить годами. Ведь когда вы видите, что вещь испортилась спустя пару выходов, вы уже не захотите заменить ее на такую же, а присмотритесь к более качественному сегменту (конечно, если можете себе его позволить).
Какие минусы у использования трекинга
Подход кажется серьезным и правильным — кто же откажется сэкономить место в шкафу, деньги на карточке, а бонусом — еще и время, потраченное на составление образов. Но у трекинга гардероба есть и противники. Минусов не так много, но они серьезные:
- Трата времени: чем подробнее (и полезнее) таблица, тем больше времени она требует: вещи нужно перебрать, а в идеале — сфотографировать. А саму табличку — расчертить.
- Дисциплина: трекер без стабильности бесполезен, так что важно заполнять его хотя бы раз в неделю. А на дополнительную задачу далеко не все найдут время.
- Анализ: даже если вы успешно выполнили первые две задачи, это не значит, что в шкафу сразу появится пустая полка, а вы станете тратить меньше денег на одежду. Трекер важно не только заполнять, но и самостоятельно анализировать. Таблица может подсветить, от какой вещи вам нужно избавиться, а какую — срочно купить, но принятие всех решений остается за вами. В общем, все предсказуемо — снова никакой магии.
- Психологический дискомфорт: иногда люди признаются, что не осознавали, как много вещей в их гардеробе лежат мертвым грузом, а подсчеты бесполезных трат их разочаровали. Другие же расстраиваются, что не носят какие-то вещи, но и избавиться от них не готовы — они связаны с чем-то приятным. Трекер приносит не только положительные эмоции, он также акцентирует внимание и на проблемах, что может испортить настроение.
Как и многие другие лайфхаки из социальных сетей, для одних трекинг гардероба стал полезным инструментом, а для других — поводом посмеяться над теми, кто решил потратить время на составление таблиц.