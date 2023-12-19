Трехмиллионный гость выставки «Россия» поедет на космодром «Восточный»

Козырев приехал на выставку вместе с женой Еленой. Семейная пара пришла на ВДНХ, чтобы посетить стенд Алтайского края. Впоследствии оказалось, что Алексей стал трехмиллионным гостем выставка «Россия».

По такому случаю семье Козыревых вручили специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью Путина.

«Мы любим путешествовать — особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно — нет слов. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — сказал Козырев.

Кроме символического подарка семейная пара получила сертификат на поездку к космодрому «Восточный». Организаторы компенсируют Козыревым стоимость экскурсии, проезд и проживание в путешествии.

«Вся выставка — о наших достижениях, о том, что мы сделали за последние годы. Один из самых красивых объектов, построенных в России — это космодром “Восточный”. Когда вы стоите на стартовой ступени, внизу вы видите зеленое море тайги, а над вами — чистое безоблачное небо. Мы хотели вам подарить эту поездку. Считаю, что Россия — одна огромная большая семья. Поздравляем!» — отметил замглавы Министроя Константин Михайлик.

По словам гендиректора дирекции выставки «Россия» Натальи Виртуозовой, для организаторов главным маркером успеха стало ее активное посещение гостями.

«Наша выставка — о мечте. Да, она о достижениях, безусловно — но, чтобы чего-то достигнуть, нужно мечтать. И сегодня мы видим яркий пример того, как мечты сбываются — приехали ребята из Алтайского края и не ожидали получить такие подарки. Вы видите, какие они счастливые. Мечты сбываются! И на выставке, и в нашей стране!» — подчеркнула она.

2 декабря двухмиллионный посетитель выставки Марат Сабитов из Казани вместе со своей женой получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.

15 ноября площадку посетила миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы. Ее семье достались билеты на балет «Щелкунчик» и поездка в Москву.

Выставка «Россия» открылась в День народного единства 4 ноября. Она была организована по указу президента от 29 марта. Форум продлится до 12 апреля. Выставка должна помочь в «визуализации» тех смыслов, которые закладываются в развитие страны на ближайшие годы. Ее работа найдет отражение и в избирательной кампании 2024 г. (тематические линии «было», «стало» и «будет»): человек, посетив ВДНХ, должен испытывать эмоции «гордости, уверенности и надежды», отмечали источники «Ведомостей». Путин 4 декабря вновь открыл выставку «Россия», которая работает на ВДНХ уже месяц. Накануне организаторы сообщали, что за месяц через нее прошло 2 млн человек — обычно на ВДНХ столько не ходит. Второй раз Путин посетил выставку 17 декабря.