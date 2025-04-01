Трехлетняя девочка в Израиле нашла 3800-летний амулет в виде навозного жука

В начале марта 2025 года, во время семейной прогулки по холму Тель-Азека, недалеко от Бейт-Шемеша (Израиль), трехлетняя Зив Ницан подобрала камень, который оказался древним амулетом-печатью в виде скарабея, датируемым средним бронзовым веком.
«Мы шли по тропинке, и тут Зив наклонилась — и среди всех камней вокруг нее она подобрала именно этот камень, — рассказала Омер, старшая сестра Зив. — Когда она потерла камешек, удалила с него песок, мы увидели, что в нем что-то изменилось. Я позвала родителей, чтобы они пришли посмотреть на этот прекрасный камень, и мы поняли, что обнаружили археологическую находку! Мы немедленно сообщили об этом в Израильское управление древностей».
Доктор Дафна Бен-Тор, эксперт по древним амулетам и печатям, определила, что печать, найденная Зив, — это ханаанский скарабей, возраст которого составляет примерно 3800 лет.
«Скарабеи использовались в этот период как печати и амулеты. Их находят в могилах, в общественных зданиях и в частных домах. Иногда на них нанесены символы или надписи, отражающие религиозные верования или статус владельца», — рассказала Бен-Тор.
Печати-скарабеи — это крошечные декоративные объекты, выполненные в форме навозного жука. В Древнем Египте, откуда родом эти печати, навозный жук (скарабей) считался священным существом, он был символом новой жизни, воплощением Бога-Творца, и все из-за навозного шарика, который он создает, а затем откладывает в него яйца, из которых вылупляются новые жуки. Слово «скарабей» происходит от древнеегипетского глагола «возникать» или «быть созданным».
Скарабей, которого нашла Зив, был обнаружен у подножия кургана Тель-Азека — важного археологического объекта, расположенного на Иудейской равнине. Холм высотой около 350 метров скрывает следы множества сменявших друг друга на протяжении истории культур. Именно здесь, как считается, произошла описанная в Библии сцена битвы между Давидом и Голиафом. В среднем и позднем бронзовом веке в этом месте находился процветающий город Азека.
«Скарабей, найденный Зив, пополнил длинный список египетских и ханаанских находок, обнаруженных здесь, которые свидетельствуют о тесных связях и культурных влияниях между Ханааном и Египтом в тот период», — отметил профессор Одед Липшиц, директор археологических раскопок Тель-Авивского университета.