Трехлетняя девочка в Израиле нашла 3800-летний амулет в виде навозного жука

«Мы шли по тропинке, и тут Зив наклонилась — и среди всех камней вокруг нее она подобрала именно этот камень, — рассказала Омер, старшая сестра Зив. — Когда она потерла камешек, удалила с него песок, мы увидели, что в нем что-то изменилось. Я позвала родителей, чтобы они пришли посмотреть на этот прекрасный камень, и мы поняли, что обнаружили археологическую находку! Мы немедленно сообщили об этом в Израильское управление древностей».