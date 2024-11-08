Трехлетний мальчик из Индии стал самым молодым шахматистом

Аниш Саркар живет в Калькутте на северо-востоке Индии. Ему всего три года, но в отличие от сверстников мальчик уже делает серьезную карьеру: он стал самым молодым профессиональным игроком в шахматы.
О вундеркинде рассказало издание Times of India. 1 ноября Аниша включили в список шахматистов ФИДЕ — он получил рейтинг 1555. Предыдущим самым юным шахматистом был Техас Тивари, которому на момент присвоения звания было 5 лет (то есть почти вдвое старше!).
Аниш познакомился с шахматами уже давно, а в октябре принял участие в первом профессиональном соревновании: открытом турнире Западного Бенгала для игроков младше 9 лет. Несмотря на возраст, выступление прошло достойно: мальчик получил 5,5 баллов из 8 и обыграл двух спортсменов, которые уже были в рейтинге — этого достаточно, чтобы попасть в рейтинг самому.
В рамках турнира мальчику даже довелось сыграть партию с действующим гроссмейстером Индии Арджуном Эригаиси.
После этого Аниш уже успел посоревноваться с более опытными соперниками в рамках турнира для детей до 13 лет. Слава о вундеркинде распространилась по всей Индии, а его тренер Дибуэнду Баруа рассказывает, что Аниш напоминает ему бывшего чемпиона страны по шахматам Митрабху Гуху, ставшего гроссмейстером в 20. Впрочем, резюмирует тренер, несмотря на очевидный дар, мальчику предстоит долгий и непростой путь, если он хочет добиться настоящего успеха.
В Индии последних лет наблюдается настоящий всплеск интереса к шахматам: сразу несколько юных игроков активно участвуют в международных турнирах, а родители мотивируют своих детей увлекаться этим нестареющим видом спорта.
Издание напоминает, что главное в формировании склонностей у ребенка — поддерживать его успехи, взращивать полезные привычки, позволять ошибаться и не передавить ожиданиями.
Иначе будет как с детьми в Нидерландах, где школа запретила родителям смотреть оценки учеников, чтобы те от них отстали.