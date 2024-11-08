Трехлетний мальчик из Индии стал самым молодым шахматистом

После этого Аниш уже успел посоревноваться с более опытными соперниками в рамках турнира для детей до 13 лет. Слава о вундеркинде распространилась по всей Индии, а его тренер Дибуэнду Баруа рассказывает, что Аниш напоминает ему бывшего чемпиона страны по шахматам Митрабху Гуху, ставшего гроссмейстером в 20. Впрочем, резюмирует тренер, несмотря на очевидный дар, мальчику предстоит долгий и непростой путь, если он хочет добиться настоящего успеха.