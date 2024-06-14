Трехлетний дог из Мичигана стал самым высоким в мире

По словам хозяев, Кевин, кажется, не осознает, насколько он большой, поэтому «постоянно пытается втиснуться в маленькие кроватки, сесть на нас сверху и делать все то, что делают маленькие собаки». Несмотря на свой рост, питомец дружелюбен и очень пуглив: он любит обниматься и панически боится пылесоса. Кроме того, собаку испугала даже рулетка, которой эксперты Книги рекордов хотели измерить его рост.