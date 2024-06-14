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Трехлетний дог из Мичигана стал самым высоким в мире

Рост питомца составляет почти один метр.

Недавно в Книге рекордов Гиннесса был зафиксирован новый мировой рекорд, который поставил датский дог Кевин. Он завоевал титул самой высокой собаки в мире — рост пса от лап до холки составляет 97 сантиметров, что приравнивается к росту трехлетнего ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов.

По словам хозяев, Кевин, кажется, не осознает, насколько он большой, поэтому «постоянно пытается втиснуться в маленькие кроватки, сесть на нас сверху и делать все то, что делают маленькие собаки». Несмотря на свой рост, питомец дружелюбен и очень пуглив: он любит обниматься и панически боится пылесоса. Кроме того, собаку испугала даже рулетка, которой эксперты Книги рекордов хотели измерить его рост.

Ежедневно Кевин съедает до 10 мисок корма и нередко ворует еду со стола хозяев.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попал самый старый в мире вомбат.

Анна Морозова