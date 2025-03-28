Трехколесный велосипед. Стало известно, кому вредна ментальная арифметика

Как минимум возраст. Проведём грубую аналогию. У нас есть задача научить ребенка кататься на велосипеде. Мы его сажаем на трехколесный велосипед. Он хорошо его осваивает. И дальше мы начинаем нагонять его по скорости, может быть, трюками какими-то загрузим его. Тем не менее это все равно трехколесный велосипед, и это все равно ребенок без навыков координации. То есть однозначно наступает момент, когда надо пересадить с трехколесного велосипеда на двухколесный. С этими арифметическими навыками все точно так же. Для дошкольного возраста, старшего дошкольного, для младшего школьного это показано. Но это не должен быть один навык. Навыки должны развиваться. В том случае, если мы обеспечиваем ребенка только развитием этого навыка, у нас будет абсолютно определенный перекос или деформация развития.