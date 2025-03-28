Трехколесный велосипед. Стало известно, кому вредна ментальная арифметика

Сейчас и стар и млад ходят на курсы ментальной арифметики. А всем ли она полезна и нужна? Об этом aif.ru рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, доктор психологических наук, профессор Вера Никишина.
Юлия Тутина, aif.ru: Вера Борисовна, как ментальная арифметика влияет на развитие мозга ребенка?
Вера Никишина: Ментальная арифметика — это навык. Любой навык, в том числе данный, оказывает влияние на развитие мозга.
Я абсолютно уверена, что есть момент, когда это влияние положительно, но есть и то, что стоит учесть, прежде чем перегружать или загружать ребенка такими навыками.
Как минимум возраст. Проведём грубую аналогию. У нас есть задача научить ребенка кататься на велосипеде. Мы его сажаем на трехколесный велосипед. Он хорошо его осваивает. И дальше мы начинаем нагонять его по скорости, может быть, трюками какими-то загрузим его. Тем не менее это все равно трехколесный велосипед, и это все равно ребенок без навыков координации. То есть однозначно наступает момент, когда надо пересадить с трехколесного велосипеда на двухколесный. С этими арифметическими навыками все точно так же. Для дошкольного возраста, старшего дошкольного, для младшего школьного это показано. Но это не должен быть один навык. Навыки должны развиваться. В том случае, если мы обеспечиваем ребенка только развитием этого навыка, у нас будет абсолютно определенный перекос или деформация развития.
Когда же мы говорим о переносе активности этого навыка на подростковый возраст, у меня уже значительно больше сомнений, поскольку арифметические навыки должны быть заменены на абстрактно-логические мыслительные операции, это новообразование подросткового возраста. И если мы загружаем ребенка, подростка этими навыками, то мы фактически блокируем зону актуального развития.
— Исходя из этого, в каком возрасте лучше этим заниматься?
— Если мы говорим о том, что это навыки, которые встроены в систему развивающего обучения, то это старший дошкольный и младший школьный возраст.
Есть еще моменты, которые нам надо учесть. Это траектория развития. Мы сейчас все время говорили о нормативном развитии. А у нас есть нарушенное развитие, дисгармоничное развитие. И для целого ряда нарушений развития мы должны убирать активность формирования этого навыка, с учетом именно этого варианта нарушенного развития. То есть просто так, без подготовки запустить только этот образовательный трек, я думаю, будет крайне неосмотрительно.
В определенных группах, в определенных условиях и в сочетании с другими методиками эта методика имеет право на существование. А в том случае, если учтены противопоказания, например, для синдрома дефицита внимания с гиперактивностью я бы эту методику включила, поскольку есть, если хотите, морфофункциональные противопоказания для использования этой информации. Здесь мы должны тогда достаточно подробно уйти по либо симптоматической характеристике этого вида нарушения, либо проявления, ну и, скорее всего, в нашем случае эта подробность будет не такой существенной.
У нас есть определенная этапность формирования мыслительных функций и операций. Наглядно-действенное мышление переходит на определенном этапе в наглядно-образное, и это младший школьный возраст, а наглядно-образное в абстрактно-логическое, это подростковый возраст. И если к двум предшествующим видам мышления эти навыки будут в поддержку и не будут препятствовать развитию, то при переходе на абстрактно-логическое мышление здесь может возникнуть засада. Должна быть уже более сложная и иная система, на которой будет формироваться этот вид мышления.
Любой навык, а именно это основной продукт данной методики, стереотипизируется, становится закрепленным. Мы можем говорить о том, что увеличивается точность или увеличивается темп его реализации. Со стереотипного навыка перейти на другие абстрактно-логические действия, я точно могу предположить, что будет значительно сложнее.
— То есть это история про то, что ментальная арифметика работает на таких четких алгоритмах и нет понимания состава числа, как это работает. То есть люди заучивают формулу и не понимают, как это работает. Это об этом?
— По сути, это операция с числом, без ответа на вопрос «зачем?», «из чего оно состоит?», «как это число может встроиться в другие более сложные действия?».
— Есть, может быть, какие-то рекомендации, советы, которые можно дать родителям, которые задумываются, отдавать или не отдавать им ментальную арифметику ребенка, что им посоветовать, на что обращать внимание конкретно у этого ребенка, например. Потому что сейчас иногда это бездумно делается по принципу: «Ой, все увидели ментальную арифметику, все, пойдем»?
— Я думаю, что простым вопросом на старте принятия решения для любого родителя будет вопрос: зачем вы это делаете? Если у вас есть четкий ответ и лучше к этому ответу присоединится еще, например, мнение какого-то профильного специалиста, как минимум нейропсихолога или хотя бы психолога-педагога, который может быть, поддержит, а может быть, выскажет сомнения. Но даже если есть собственный четкий ответ на вопрос «зачем?», это уже, в принципе, часть вашей ответственности.
Нет ответа на вопрос — это подражание. Если вы хотите на своем ребенке отрабатывать свои собственные подражательные действия, то да, наверное, и так возможно.
— Есть еще мнение, что пожилым людям стоит попробовать ментальную арифметику, потому что это будет профилактика каких-то ментальных заболеваний. Действительно ли это здесь может помочь?
— Здесь есть определенный резон. Есть определенное сходство в особенности психической деятельности детей на ранних этапах онтогенеза и людей на поздних этапах жизни. Соответственно, здесь, на мой взгляд, есть та же самая история. И когда мы говорим о том, что арифметическое действие будет являть собой профилактику нейрогенеративных расстройств или нарушений, то надо иметь в виду опять-таки вопрос — каких нейрогенеративных расстройств, на какой стадии, на какое состояние мы будем предлагать эту методику? Поэтому я думаю, что для одних это будет показано, а для других бы я рекомендовала с большой осторожностью.
— А вот на такие навыки, как мелкая моторика, усидчивость, синхронизация работы полушарий как влияет ментальная арифметика?
— В такой подаче мы можем любой навык представить с очень позитивной точки зрения. Я ничего не могу вам сказать в отношении того, как, скажем, межполушарное взаимодействие обеспечивается арифметическими навыками. Я читала исследования, в которых переход от шести-семизначных цифр запускает вот этот ресурс. Но таких основательных аргументов у меня для этого нет, к сожалению.
Еще я хотела бы, наверное, сказать о том, что применение любой образовательной методики осуществляют родители. И их мотив должен быть как минимум прозрачен им самим, понять, что я хочу для ребенка самого лучшего. Очень часто слышится такая подача. Но что имеется в виду, абсолютно непонятно. И не исключено, что именно вашему ребенку вот это самое лучшее будет противопоказанным. И если этот родитель разберется в деталях, если он свой смысл отодвинет на второй план и в качестве приоритета своего решения будет ориентироваться на особенности развития своего ребенка, то скорее здесь он будет ближе к истине.