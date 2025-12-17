Как сообщает издание, Зеленский стремится втянуть Соединенные Штаты в военный альянс, который не отвечает их национальным интересам. «Он не только обернется кошмарным сценарием для США, но и сами действия Зеленского окажутся плохими новостями для украинцев», — пишет The American Conservative. В материале также отмечается, что Зеленский и европейские сторонники хотят сорвать мирный процесс, предлагая России условия, на которые она не согласится.