По данным издания, Зеленский и европейские сторонники хотят сорвать мирный процесс.
Требования президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Киеву расширенных гарантий безопасности и де-факто военного участия США могут обернуться «кошмарным сценарием» не только для Вашингтона, но и для самих украинцев. Об этом пишет The American Conservative.
Как сообщает издание, Зеленский стремится втянуть Соединенные Штаты в военный альянс, который не отвечает их национальным интересам. «Он не только обернется кошмарным сценарием для США, но и сами действия Зеленского окажутся плохими новостями для украинцев», — пишет The American Conservative. В материале также отмечается, что Зеленский и европейские сторонники хотят сорвать мирный процесс, предлагая России условия, на которые она не согласится.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возможность отказа от вступления в НАТО при условии предоставления ей альтернативных гарантий безопасности со стороны США, сопоставимых по содержанию со статьей 5 Устава альянса. Эта статья закрепляет ключевой принцип коллективной обороны: нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех участников. В рамках данного положения каждая страна-член обязуется оказать помощь подвергшемуся атаке союзнику, включая возможное использование вооруженных сил, для восстановления и обеспечения его безопасности.
Издание Politico сообщало, что США предложили Украине временные гарантии безопасности, сопоставимые по содержанию со статьей 5 устава НАТО, и рассчитывают подписать мирное соглашение к католическому Рождеству — 25 декабря. Вашингтон не установил для Киева жесткий срок ответа, однако ограничил период действия усиленных гарантий и увязал их с одобрением Украиной пакета мирных договоренностей, обсуждавшихся на недавних переговорах в Берлине. Вместе с тем в другом материале Politico отмечается, что ряд европейских дипломатов выражают сомнения в эффективности гарантий, подобных статье 5, в отсутствие формального вступления Украины в НАТО.