Источники Reuters утверждают, что предложения Москвы аналогичны тем, что выдвигались ранее. Среди них — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России. Также вероятен пункт об отказе размещать иностранные войска на территориях, оставшихся за Украиной.
Американские журналисты напомнили, что Кремль за несколько месяцев до СВО требовал прекратить расширение Североатлантического альянса на восток. Эти требования уже обсуждаются представителями США и России, утверждает издание. Однако вывод украинских войск из возвращенных в 2022 году регионов является требованием, по которому компромисса не будет.
— Обращаю внимание — именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину, — заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России в июне 2024 года.
Но за год ситуация на поле боя изменилась. Сегодня российские войска наступают в Харьковской и Сумской областях. В ходе визита в Курск российский лидер предложил создать зону безопасности вдоль границы. Изменилась обстановка и внутри Украины. Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка отмечает, Украина существует только из-за военных действий и когда они будут прекращены, у украинцев возникнет ряд вопросов.
— Возвращение русского языка в качестве второго государственного, отмена запрета УПЦ — это лишь несколько вопросов, которые будут определять будущую государственность Украины. Сейчас информационное пространство киевского режима накачивается лишь вопросами внешних угроз и никаких тем, связанных с развитием гражданского общества, нет. А после окончания боевых действий и подписания мирного договора само государство Украина будет переформатировано, — считает Сапрыка.
Возможно, что реформировать Украину придется переходному правительству, которое будет согласовано представителями России и Запада. Таким образом, еще одно требование, которое выдвигалось в Стамбуле, а именно отмена русофобских законов, может быть выполнено.