Эксперт: какие требования может выдвинуть Москва на переговорах по Украине

Но за год ситуация на поле боя изменилась. Сегодня российские войска наступают в Харьковской и Сумской областях. В ходе визита в Курск российский лидер предложил создать зону безопасности вдоль границы. Изменилась обстановка и внутри Украины. Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка отмечает, Украина существует только из-за военных действий и когда они будут прекращены, у украинцев возникнет ряд вопросов.