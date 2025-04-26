Требования России по итогам СВО: чем обернется заморозка СВО

«Для Зеленского важен вопрос, что он лично будет с этого иметь. Поэтому, обозначая вопрос с признанием Крыма как важный, он специально набивает ему цену. Понятно, что если Трамп не откажется от решения признать Крым российским, Зеленский в итоге согласится», — считает эксперт.