Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждали на встрече в Кремле возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом. На этом фоне глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от США предоставления гарантий безопасности, аналогичных поддержке Израиля на Ближнем Востоке.
В то же время американский лидер Дональд Трамп грозит выйти из процесса мирного урегулирования конфликта, если не будет достигнуто соглашение. На похоронах папы римского Франциска президент США намерен встретиться с Зеленским, сообщают американские СМИ.
Чей Крым
Напомним, в ходе обмена заявлениями через СМИ президент США уже обозначил, что Украине придется признать Крым российским.
— Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией, — отметил Дональд Трамп в в интервью Time.
По его словам, Владимир Зеленский понимает это. Сам же глава киевского режима не согласен с требованием признать суверенитет России над Крымом. Он утверждает, что такое решение будет нарушать конституцию.
«Для Зеленского важен вопрос, что он лично будет с этого иметь. Поэтому, обозначая вопрос с признанием Крыма как важный, он специально набивает ему цену. Понятно, что если Трамп не откажется от решения признать Крым российским, Зеленский в итоге согласится», — считает эксперт.
Какие регионы хочет вернуть Украина
США хотят вернуть Украине территории Харьковской области, находящиеся под контролем России и Запорожскую АЭС. Последняя, по их плану, должна будет в конечном итоге перейти под контроль Вашингтона. Bloomberg утверждает, что американцы готовы обеспечивать электроэнергией и Россию, и Украину.
Накануне президент США также поднимал вопрос территории Украины. Трамп отметил, что Россия уже сделала уступку Киеву, отказавшись завоевывать все земли.
Ждать ли повторение СВО
Мэр Киева Виталий Кличко хотя и путается в своих словах, но в интервью британской прессе признал, что Украине придется пойти на территориальные уступки.
— Это несправедливо. Однако для мира, временного мира, может это будет временным решением проблемы, — попытался сформулировать мысль бывший боксер.
Учитывая слова киевских чиновников, споры между Россией и Украиной останутся. Также глава киевского режима в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что хочет добиться мира через силу.
— Несмотря на то, что высказывания Зеленского в очередной раз укрепляют позиции России как единственной договороспособной стороны, киевский режим видит войну до последнего украинца единственным шансом удержаться у власти, а британские спонсоры все еще надеются получить выгоду, даже если придется обойтись без поддержки США, — пишет канал «Рыбарь».
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что России не нужны временные решения. Он напомнил, что об этом ранее говорил президент Путин. По его мнению, в том виде, в котором нам предлагается соглашение оно подразумевает размещение западных войск на Украине.
— Мы будем бомбить места дислокации, где будут находиться американские, французские или английские войска, в тот момент, когда мы согласились с их размещением? Конечно, нет. Поэтому вторая Специальная военная операция может быть гораздо более тяжелой, чем текущая, — задал вопрос Мирзаян.
Эксперт считает, что Украину можно уже сейчас принудить признать потери территорий, но для этого нужно нанести ей серьезные поражения, которые приведут к смене режима в Киеве. В таком случае к власти придет человек, который и согласится с требованиями России. Заморозка конфликта сейчас приведет к еще худшим сценариям.