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Травматолог Савченко рассказал, как правильно падать на льду

Врач-травматолог Алексей Савченко рассказал о способах правильного падения на льду.

Источник: РИА "Новости"

«Предположим, начались заморозки и нет ни единого места, где не образовался бы лёд. Конечно, в такой период нужно стараться избегать длительных прогулок и лучше пользоваться общественным транспортом», — заявил он в беседе с Regions.ru.

По его словам, если обстоятельства сложились так, что человек вышел на лёд и поскользнулся, то важно сгруппироваться и плотно прижать руки к себе, а затем завалиться на боковую сторону и на предплечье.

Если человек падает на спину, то лучше как можно шире раскинуть руки и не сгибать их.

«После любого падения проверяйте свои ощущения: пошевелите руками, ногами, пальцами, приподнимите голову. Если вы не ощущаете боли, значит, можно потихоньку и очень аккуратно приподнять своё тело. Если боль присутствует, то попросите, чтобы окружающие вызвали врачей», — посоветовал Савченко.

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