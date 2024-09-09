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Травматолог рассказал, как смягчить удар при падении

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Сергей Катин отметил, что удар ослабит мягкое сгибание колен.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Это касается случаев, когда человек приземляется на ноги. Если задействованы еще и руки, их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар, объяснил врач в разговоре с News.ru.

Он также рассказал про случай с 12-летним жителем Подмосковья, который получил сложный перелом во время прыжка с турника. Он поступил в больницу в состоянии средней тяжести.

Медики провели ему экстренную операцию, устранив смещение отломков лучевой кости и зафиксировав их стержнями. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно. Ему предстоит реабилитация, а после полного восстановления кости — повторная операция для удаления металлических фиксаторов.

С возрастом люди нередко становятся менее подвижными, но это вовсе не обязательное правило. Эксперты объясняют, что можно поддерживать себя в форме и сохранять активный образ жизни очень долго. При этом после 30 лет нужно следовать ряду правил, которые помогут избежать травм.