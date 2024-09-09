Травматолог рассказал, как смягчить удар при падении

С возрастом люди нередко становятся менее подвижными, но это вовсе не обязательное правило. Эксперты объясняют, что можно поддерживать себя в форме и сохранять активный образ жизни очень долго. При этом после 30 лет нужно следовать ряду правил, которые помогут избежать травм.