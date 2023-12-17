Травматолог объяснил, как правильно падать, чтобы не получить перелом

Подготовиться к такому крайне сложно, а обезопасить себя практически невозможно. Но общие принципы все же есть, рассказал «Газете.Ru» Максим Саутин, травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии, к.м.н., Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии ECSTO.

«Нужно понимать, что наиболее тяжелые травмы, в том числе оскольчатые переломы, происходят при приложении максимальной энергии, то есть если человек падает на вытянутую руку, что происходит чаще всего. При этом максимальный вес тела на высокой скорости перекладывается на область кисти, предплечья, и ломается лучевая кость в типичном месте со значительным смещением. Опять же, в случае высокой энергии травмы», — объяснил он.

То же самое происходит при падении с высоты, когда ускорение свободного падения также оказывает влияние на результат.

«Поэтому для того, чтобы максимально избежать последствий, основной рекомендацией является не спешить в гололед, пользоваться хорошей обувью с максимальном сцеплением и предполагать траекторию своего падения при возникновении скольжения», — добавил врач.

По словам травматолога, нужно следить за тем, чтобы не удариться головой, поскольку черепно-мозговые травмы являются наиболее тяжелыми среди всех повреждений.

«Рекомендуется носить обувь с фиксация голеностопного сустава. Это в какой-то степени может снизить риски выворачивания ноги и переломов лодыжек. Также важно постараться избегать падения на вытянутую руку. Это позволит снизить риск возникновения переломов лучевой кости. Основным здесь все же остается закон сохранения энергии. Если она высока и если прилагается к нашему телу, то перелома бывает сложно избежать», — резюмировал специалист.