Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транжира, трудоголик, фриган: какие есть денежные типы личности

Эти типы личности определяют подход к финансам и эмоциональную реакцию на деньги.

Источник: Reuters

Все сферы жизни человека так или иначе связаны с деньгами. Именно поэтому финансовой грамотности надо учиться с самого детства, чтобы во взрослой жизни четко понимать, как работают финансы и как ими правильно распоряжаться.

Вот шесть денежных типов личности, которые определяют подход к финансам.

Компульсивный экономист

Отличительные черты личности:

  • Постоянно откладывает деньги, причем часто не имеет цели.
  • Ему важно, чтобы у него была финансовая подушка безопасности.
  • Знает, в каких магазинах что дешевле, когда покупать билет на самолет по низкой цене. Также у него всегда есть промокоды на скидки.

Компульсивный экономист отказывается от любых занятий, которые могут принести ему счастье. И, конечно, делается это в целях экономии денег.

Также человек с таким типом личности много думает, но никогда не действует. Из-за этого возникают конфликты в межличностных отношениях.

Как исправить ситуацию: компульсивному экономисту нужно пересмотреть свой бюджет и понять, что он хочет от жизни. Важно не бояться тратить деньги на себя, пробовать новое и покупать какие-нибудь небольшие, но полезные презенты близким.

Заядлый транжира

Отличительные черты личности:

  • Тратит деньги на что попало, часто покупает ненужные вещи.
  • Любит угощать людей без причины.
  • Шопинг — лучший метод борьбы со стрессом.

Заядлый транжира тратит деньги даже тогда, когда находится в долгах. Также он зачастую скрывает дорогие покупки от близких, чтобы они его не воспитывали и не рассказывали, как правильно поступать с деньгами.

Как исправить ситуацию: в блокнот нужно записать все ежедневные траты, чтобы увидеть, куда уходят деньги. Затем нужно постараться хотя бы раз в неделю воздерживаться от любых трат. Также рекомендуется заядлым транжирам открыть счет в банке, с которого нельзя будет снять деньги до определенной даты.

Усердный трудоголик

Отличительные черты личности:

  • Верит, что счастье — это много денег.
  • Тратит большую часть своей энергии на попытки заработать больше денег, которые практически не тратит.
  • Получает удовольствие от признания своего финансового успеха.

С одной стороны, такой подход к работе может помочь добиться больших финансовых успехов. Однако так можно забыть про личную жизнь ради увеличения своего богатства.

Как исправить ситуацию: нужно признаться самому себе в том, что в жизни есть нечто большее, чем деньги. Работа — это лишь часть жизни, а не сама жизнь. Да и всех денег не заработаешь.

Равнодушный к деньгам

Отличительные черты личности:

  • Практически никогда не беспокоится о своем финансовом положении. Есть деньги — хорошо, нет денег — ничего плохого.
  • Оплата счетов — настоящая мука.
  • Работа должна приносить ему удовольствие, даже если за нее будут мало платить.

Многие люди, равнодушные к деньгам, считают, что им нужна небольшая сумма денег, чтобы быть счастливыми. С одной стороны, это так, но с другой, для жизни в современном мире нужна не «небольшая сумма».

Как исправить ситуацию: чтобы защитить себя от возможного финансового стресса, равнодушному к деньгам следует почаще заглядывать в свой кошелек и проверять приложение банка. И, конечно, разобраться со всеми квитанциями об оплате.

Безответственный игрок

Отличительные черты личности:

  • Часто рискует, желая попробовать что-то новое.
  • Получает удовольствие от острых ощущений.
  • Склонен к частой смене места работы.

Игроки нередко занимают деньги у близких и уже привыкли жить в долгах. Также они склонны брать микрозаймы.

Как исправить ситуацию: для начала следует открыть сберегательный счет, снять деньги с которого можно будет только через некоторое время. Затем игроку надо заняться самоанализом, подумать, какое дело его может вдохновлять и мотивировать.

Тревожный сберегатель

Отличительные черты личности:

  • Боится потерять любую сумму денег.
  • Не уверен, что сможет достичь финансовой свободы.
  • Всегда представляет день, когда у него закончатся деньги, выдумывает худшие сценарии развития событий.

Тревога — это негативная эмоция, которая до добра никогда не доводит. Она может вызвать проблемы с психическим здоровьем, которые могут повлечь за собой различные заболевания внутренних органов.

Как исправить ситуацию: надо научиться разумно оценивать свои финансовые возможности. Также не помешает поговорить с финансовым консультантом или психотерапевтом, чтобы понять, откуда появились тревожные мысли и настолько нездоровое отношение к деньгам.

Ранее было названо семь способов составления бюджета.

Анна Морозова