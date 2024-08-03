Транжира, трудоголик, фриган: какие есть денежные типы личности

Все сферы жизни человека так или иначе связаны с деньгами. Именно поэтому финансовой грамотности надо учиться с самого детства, чтобы во взрослой жизни четко понимать, как работают финансы и как ими правильно распоряжаться.
Вот шесть денежных типов личности, которые определяют подход к финансам.
Компульсивный экономист
Отличительные черты личности:
- Постоянно откладывает деньги, причем часто не имеет цели.
- Ему важно, чтобы у него была финансовая подушка безопасности.
- Знает, в каких магазинах что дешевле, когда покупать билет на самолет по низкой цене. Также у него всегда есть промокоды на скидки.
Компульсивный экономист отказывается от любых занятий, которые могут принести ему счастье. И, конечно, делается это в целях экономии денег.
Также человек с таким типом личности много думает, но никогда не действует. Из-за этого возникают конфликты в межличностных отношениях.
Как исправить ситуацию: компульсивному экономисту нужно пересмотреть свой бюджет и понять, что он хочет от жизни. Важно не бояться тратить деньги на себя, пробовать новое и покупать какие-нибудь небольшие, но полезные презенты близким.
Заядлый транжира
Отличительные черты личности:
- Тратит деньги на что попало, часто покупает ненужные вещи.
- Любит угощать людей без причины.
- Шопинг — лучший метод борьбы со стрессом.
Заядлый транжира тратит деньги даже тогда, когда находится в долгах. Также он зачастую скрывает дорогие покупки от близких, чтобы они его не воспитывали и не рассказывали, как правильно поступать с деньгами.
Как исправить ситуацию: в блокнот нужно записать все ежедневные траты, чтобы увидеть, куда уходят деньги. Затем нужно постараться хотя бы раз в неделю воздерживаться от любых трат. Также рекомендуется заядлым транжирам открыть счет в банке, с которого нельзя будет снять деньги до определенной даты.
Усердный трудоголик
Отличительные черты личности:
- Верит, что счастье — это много денег.
- Тратит большую часть своей энергии на попытки заработать больше денег, которые практически не тратит.
- Получает удовольствие от признания своего финансового успеха.
С одной стороны, такой подход к работе может помочь добиться больших финансовых успехов. Однако так можно забыть про личную жизнь ради увеличения своего богатства.
Как исправить ситуацию: нужно признаться самому себе в том, что в жизни есть нечто большее, чем деньги. Работа — это лишь часть жизни, а не сама жизнь. Да и всех денег не заработаешь.
Равнодушный к деньгам
Отличительные черты личности:
- Практически никогда не беспокоится о своем финансовом положении. Есть деньги — хорошо, нет денег — ничего плохого.
- Оплата счетов — настоящая мука.
- Работа должна приносить ему удовольствие, даже если за нее будут мало платить.
Многие люди, равнодушные к деньгам, считают, что им нужна небольшая сумма денег, чтобы быть счастливыми. С одной стороны, это так, но с другой, для жизни в современном мире нужна не «небольшая сумма».
Как исправить ситуацию: чтобы защитить себя от возможного финансового стресса, равнодушному к деньгам следует почаще заглядывать в свой кошелек и проверять приложение банка. И, конечно, разобраться со всеми квитанциями об оплате.
Безответственный игрок
Отличительные черты личности:
- Часто рискует, желая попробовать что-то новое.
- Получает удовольствие от острых ощущений.
- Склонен к частой смене места работы.
Игроки нередко занимают деньги у близких и уже привыкли жить в долгах. Также они склонны брать микрозаймы.
Как исправить ситуацию: для начала следует открыть сберегательный счет, снять деньги с которого можно будет только через некоторое время. Затем игроку надо заняться самоанализом, подумать, какое дело его может вдохновлять и мотивировать.
Тревожный сберегатель
Отличительные черты личности:
- Боится потерять любую сумму денег.
- Не уверен, что сможет достичь финансовой свободы.
- Всегда представляет день, когда у него закончатся деньги, выдумывает худшие сценарии развития событий.
Тревога — это негативная эмоция, которая до добра никогда не доводит. Она может вызвать проблемы с психическим здоровьем, которые могут повлечь за собой различные заболевания внутренних органов.
Как исправить ситуацию: надо научиться разумно оценивать свои финансовые возможности. Также не помешает поговорить с финансовым консультантом или психотерапевтом, чтобы понять, откуда появились тревожные мысли и настолько нездоровое отношение к деньгам.
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Анна Морозова