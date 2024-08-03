Транжира, трудоголик, фриган: какие есть денежные типы личности

Как исправить ситуацию: в блокнот нужно записать все ежедневные траты, чтобы увидеть, куда уходят деньги. Затем нужно постараться хотя бы раз в неделю воздерживаться от любых трат. Также рекомендуется заядлым транжирам открыть счет в банке, с которого нельзя будет снять деньги до определенной даты.