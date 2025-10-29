Популярные темы
Как новый закон РФ ударил по экономике Грузии и Армении

За последние полтора месяца российские власти депортировали более 100 грузинских дальнобойщиков за нарушение миграционного законодательства. Причиной стало превышение 90-дневного лимита пребывания, установленного новым федеральным законом. Как это меняет ситуацию в транспортной отрасли Грузии и Армении — в материале ВФокусе Mail.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail

Депортации

С 1 января 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 260-ФЗ, коренным образом изменивший правила пребывания иностранных граждан в России. Документ сократил безвизовый срок пребывания до 90 дней в году, что отразилось на грузинских дальнобойщиках.

«Для водителей, которые сталкиваются с многодневными очередями на границе и преодолевают тысячи километров по территории России, новый лимит фактически означает возможность совершить не более 3−4 рейсов в год», — комментируют в Ассоциации наземного транспорта Грузии. При этом каждая приостановленная перевозка и последующая депортация водителя оборачиваются для компаний значительными финансовыми потерями.

В Северной Осетии правоохранительные органы проводят системную работу по выявлению нарушителей. Инспекторы останавливают грузовые автомобили, проверяют документы и при обнаружении превышения срока пребывания выдают пятилетние запреты на въезд в Россию.

По данным ассоциации, за полтора месяца действия новых правил депорировано уже более 100 человек, а потенциально под угрозой оказались свыше 1000 водителей.

Пробки на границе

Пункт пропуска «Верхний Ларс» превратился в эпицентр пробок. В пиковые часы очереди грузовиков достигли 1200 единиц, растянувшись на километры. «Среднее время ожидания составляет 10−14 суток, что фактически съедает значительную часть разрешенного 90-дневного лимита пребывания», — сообщают в ассоциации грузоперевозчиков.

Армянские дальнобойщики 21 октября разблокировали армяно-иранскую границу, которую заблокировали в знак солидарности с грузинскими коллегами несколькими днями ранее. Акция протеста затронула пропускные пункты Бавра, Баграташен и Гогаван и стала демонстрацией общей озабоченности транспортников региона ужесточением миграционной политики России.

Глава Федеральной национально-культурной автономии грузин в России Давид Цецхладзе подтвердил, что в организацию поступают многочисленные обращения от оказавшихся в сложной ситуации дальнобойщиков.

«Мы ведем активный диалог с российскими властями, однако пока вынуждены настоятельно рекомендовать всем водителям строго соблюдать 90-дневный лимит и не рисковать», — подчеркнул он.

«Объем грузоперевозок между странами может сократиться на 40−50% уже в ближайшие месяцы», — прогнозируют аналитики рынка. Такой спад нанесет ощутимый удар по экономикам Грузии и Армении, исторически зависимым от российских транзитных маршрутов.