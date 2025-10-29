Как новый закон РФ ударил по экономике Грузии и Армении

«Для водителей, которые сталкиваются с многодневными очередями на границе и преодолевают тысячи километров по территории России, новый лимит фактически означает возможность совершить не более 3−4 рейсов в год», — комментируют в Ассоциации наземного транспорта Грузии. При этом каждая приостановленная перевозка и последующая депортация водителя оборачиваются для компаний значительными финансовыми потерями.