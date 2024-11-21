Трансфузиолог опроверг миф о вреде регулярного донорства для крови

Многие избегают становиться донорами из-за страха, что это нанесёт вред организму из-за потери белка. Однако трансфузиолог Павел Трахтман развеял этот миф. Как он объяснил в беседе с «Газетой.Ru», белок плазмы крови восстанавливается всего за три-пять дней.
По словам специалиста, при сдаче как цельной крови, так и плазмы действительно наблюдается снижение уровня белков крови. Основные потери при донации включают белок, железо, воды, жиры и минеральные соли. Именно на этом фоне и сформировался миф, что донор одновременно помогает другому человеку, но лишает себя жизненно необходимых веществ.
Однако исследования подтверждают, что у подавляющего большинства людей донация не вызывает отклонений в работе кровеносной системы, белковом балансе и других физиологических показателях.
«Царьград» пишет, что даже минимальные дозы полезных веществ, попадая в организм через дыхательные пути, способны быстро поступать в кровь и достигать мозга, что открывает новые горизонты в понимании их роли для здоровья человека.
Кроме того, российская медицина выходит на новый уровень: стартовали клинические исследования отечественного препарата на основе CAR-T-клеток, который направлен на борьбу с онкологическими заболеваниями крови. Об этом пишет Life.ru.