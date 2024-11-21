Трансфузиолог опроверг миф о вреде регулярного донорства для крови

По словам специалиста, при сдаче как цельной крови, так и плазмы действительно наблюдается снижение уровня белков крови. Основные потери при донации включают белок, железо, воды, жиры и минеральные соли. Именно на этом фоне и сформировался миф, что донор одновременно помогает другому человеку, но лишает себя жизненно необходимых веществ.