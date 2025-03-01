Трансформация лайков: от простого символа до культуры одобрения

Лайки пришли в нашу жизнь вместе с социальными сетями: сейчас каждый пользователь привык выражать одобрение (или какую-то другую реакцию) на контент, который видит, простым действием: нажатием на сердечко (или палец вверх). Трудно представить, что еще 15 лет назад эта кнопка была чем-то новым и необычным, ведь сегодня многим из нас трудно представить без нее даже один день.