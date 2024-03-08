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Трансакция прерывается: Россиян предупредили о риске потери денег из-за сбоев в работе Интернета

Масштабные сбои в работе интернета рискуют обернуться для пользователей потерей денежных средств, предупредил киберэксперт Евгений Баклушин. Если финансовые трансакции были прерваны поломкой глобальной Сети, перевод может попросту не пройти, рассказал он в пресс-центре НСН.
Источник: Reuters

«Во время глобальных сбоев также бывают проблемы с финансовыми трансакциями. Когда трансакция прерывается, могут возникнуть финансовые потери для пользователя», — пояснил замдиректора Аналитического центра УЦСБ.

Также Баклушин высказался и об утечках персональных данных. Подобные случаи заметно участились, подчеркнул эксперт. Впрочем, добавил он, у виновника каждого такого инцидента есть имя и фамилия.

Напомним, что в конце января на территории России произошёл крупный сбой в работе интернета. Десятки сайтов с доменным адресом .ru перестали работать. Проблема была устранена лишь спустя 2,5 часа.