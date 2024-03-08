Трансакция прерывается: Россиян предупредили о риске потери денег из-за сбоев в работе Интернета

«Во время глобальных сбоев также бывают проблемы с финансовыми трансакциями. Когда трансакция прерывается, могут возникнуть финансовые потери для пользователя», — пояснил замдиректора Аналитического центра УЦСБ.
Также Баклушин высказался и об утечках персональных данных. Подобные случаи заметно участились, подчеркнул эксперт. Впрочем, добавил он, у виновника каждого такого инцидента есть имя и фамилия.
Напомним, что в конце января на территории России произошёл крупный сбой в работе интернета. Десятки сайтов с доменным адресом .ru перестали работать. Проблема была устранена лишь спустя 2,5 часа.