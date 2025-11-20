Популярные темы
Трамп напомнил законодателям о казни за призывы к военным не выполнять приказы

Президент США подчеркнул, что подобные заявления могут быть расценены как подстрекательство к бунту.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп напомнил сенаторам и конгрессменам от Демократической партии, что их призывы к американским военнослужащим не выполнять приказы могут караться смертной казнью как подстрекательство к бунту.

«Это действительно плохо и опасно для нашей страны. Их слова нельзя оставлять без внимания. Мятеж со стороны предателей! Посадить их?» — написал он в Truth Social. Так президент США прокомментировал видео с участием по меньшей мере шести членов Сената и Палаты представителей, в котором те призвали военнослужащих «отказаться от выполнения незаконных приказов».

«Седиция (подстрекательство к свержению правительства — прим. ТАСС) карается смертью», — добавил Трамп в следующей публикации, подчеркнув, что подобные заявления могут быть расценены как призыв к мятежу.

В опубликованном ранее видео сенаторы Элисса Слоткин и Марк Келли, а также конгрессмены Крис Делузио, Мэгги Гудлэндер, Крисси Хулахан и Джейсон Кроу обратились к военнослужащим и сотрудникам Центрального разведывательного управления, а также других американских спецслужб, указав, что в настоящее время США подвергаются не только внешним, но и внутренним угрозам. В частности, они утверждали, что администрация Трампа пытается использовать вооруженные силы и разведсообщество страны против собственных граждан.