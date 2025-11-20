Трамп напомнил законодателям о казни за призывы к военным не выполнять приказы

В опубликованном ранее видео сенаторы Элисса Слоткин и Марк Келли, а также конгрессмены Крис Делузио, Мэгги Гудлэндер, Крисси Хулахан и Джейсон Кроу обратились к военнослужащим и сотрудникам Центрального разведывательного управления, а также других американских спецслужб, указав, что в настоящее время США подвергаются не только внешним, но и внутренним угрозам. В частности, они утверждали, что администрация Трампа пытается использовать вооруженные силы и разведсообщество страны против собственных граждан.