Трамп заявил, что планирует объявить об отсрочке запрета TikTok в США

Избранный американский лидер добавил, что если пойдет на такой шаг, то объявит о нем уже в день инаугурации 20 января. «Если я приму это решение, то я, скорее всего, объявлю о нем в понедельник», — указал республиканец. Ранее на этой неделе Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и заявил, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе решат многие проблемы. В числе обсуждавшихся тем была и судьба TikTok в США.