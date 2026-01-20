Популярные темы
Трамп заявил, что НАТО существует благодаря ему

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вклада «НАТО бы сейчас не было».

Источник: Reuters

«Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще. Я не думаю, что у нас сейчас была бы НАТО», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп ранее заявил, что Североатлантический альянс расстроился бы в случае выхода из него США, но сэкономил бы много денег в результате такого шага. Американский лидер также выразил сомнения в готовности союзников США по НАТО прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости.

Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.