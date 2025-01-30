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Трамп заявил, что 70 процентов американских восьмиклассников плохо читают

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Больше двух третей американских восьмиклассников читают и считают на низком уровне, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Семьдесят процентов учеников 8-х классов показали низкие результаты по чтению, 72% — по математике», — говорится в исполнительном указе Трампа.

Система образования не оправдывает ожидания, что подрывает конкурентноспособность США, заявил президент.

По словам Трампа, рядом с хорошими школами дорожают дома, поскольку в государственные школы приписывают по месту жительства, вынуждая многие семьи жертвовать ради будущего детей.

Трамп призвал к созданию программ в рамках «хорошо разработанной образовательной свободы».

Он объявил, что малоимущие семьи получат средства для расширения выбора образования, помощь будет оказана и семьям военных.