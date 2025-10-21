Популярные темы
Трамп высказался об окончании конфликта на Украине

Трамп: Окончание конфликта на Украине уже на подходе.

Источник: Reuters

Завершение украинского кризиса уже на подходе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию его выступления ведет Белый дом.

«Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили восемь войн. Я завершил уже восемь войн, а девятая (на Украине — прим. “Ленты.ру”) — уже на подходе, верите вы в это или нет, но это произойдет», — отметил глава государства.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. По словам собеседника издания, Зеленский якобы ответил отказом на требование американского лидера.

Кроме того, высокопоставленный источник сообщил газете The Wall Street Journal о том, что глава Белого дома заявил украинскому коллеге, что его волнует лишь окончание конфликта, а не принадлежность территорий.