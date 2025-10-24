Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России, сообщили WSJ

Министерство финансов США в среду включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.