Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России, сообщили WSJ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу представили три варианта санкций против России, из которых он выбрал средний по жесткости, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Источник: Reuters

По словам источников, самый жесткий вариант был направлен непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей. Средний вариант включал санкции против российской энергетической отрасли. Рассматривались еще более мягкие ограничения.

Трамп выбрал средний вариант, и, как пишет издание, на заседании в среду его поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Министерство финансов США в среду включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.

Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
