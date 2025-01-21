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Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы, сообщает газета Wall Street Journal.

Источник: Reuters

В 2021 году агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что экс-президент Джо Байден убрал со стола в Белом доме красную кнопку, которую Трамп использовал для вызова официанта с его любимым напитком — диетической колой.

«Кнопка, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе», — говорится в публикации.

По данным издания, в кабинете также появились новые серебряные фигурки орлов. На столе у камина стоит бюст бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, а также синий ковер Байдена был заменен на более нейтральный.

«Как и четыре года назад, над камином висит портрет (первого президента США) Джорджа Вашингтона, а по бокам — портреты Александра Гамильтона, первого министра финансов страны, и Томаса Джефферсона, третьего президента страны», — пишет издание.

Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.