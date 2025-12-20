Трамп в шутку допустил компенсацию себе $1 млрд по иску о нарушениях при обыске

В ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина он рассказал, что подал иск и собирается выиграть дело. Однако, по словам Трампа, есть «одна проблема», которая заключается в том, что урегулировать иск должен сам президент США.
«Так что, может быть, я дам себе $1 млрд и выделю всё благотворительным фондам. Разумно, не так ли. Хотя, может быть, стоит оставить эти деньги себе», — сказал он.
Ранее Трамп подал иск против британской телерадиокомпании BBC, обвинив её в клевете из-за редактирования видеозаписи его речи от 6 января 2021 года.
Российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал иск президента США к BBC «их семейным делом».