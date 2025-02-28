Трамп уволил сотни сотрудников климатического агентства США

Администрация Трампа уволила сотни сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) — ведущего агентства США по изучению климата. Организация входит в состав Министерства торговли Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Guardian.
В первую очередь увольнения коснулись сотрудников, находящихся на испытательном сроке. К ним относятся те, кто недавно был принят на работу или кого перевели или повысили в должности. Эта категория составляет 10% от всего штата агентства.
Один из сотрудников NOAA рассказал, что многие люди проработали в компании более 10 лет, и они только недавно получили новые должности. По его словам, при увольнении организация потеряет не только работников, но и многолетний опыт и знания, накопленные в агентстве.
По словам еще одного сотрудника, пострадают не только работники агентства, но и американцы, надеющиеся на прогноз экстремальных погодных условий и данные о климате.
Другой сотрудник назвал уволенных работников «преданными своему делу, трудолюбивыми государственными служащими, которые пришли в NOAA, чтобы помогать спасать жизни и сохранять здоровье нашей голубой планеты».
Сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен в письме, отправленном в среду министру торговли Говарду Лютнику, назвал массовые увольнения в Министерстве торговли «категорически незаконными».
В тот же день некоммерческая организация по защите климата «Союз обеспокоенных ученых» направила Лютнику отдельное письмо, подписанное более чем 2500 научными экспертами, в котором они призывали сохранить финансирование и штат NOAA.
Рик Спинрад, который до января занимал должность администратора NOAA, сказал, что сокращения были «в лучшем случае ошибочными и плохо продуманными», а в худшем — «крайне опасными для жизни и имущества американцев по всей стране».
Администрация Трампа никак не прокомментировала ситуацию.
Ранее в США защитники климата подали два иска против администрации Трампа.