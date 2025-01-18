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Трамп сообщил о запуске собственного мемкоина

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил об официальном запуске собственного мемкоина $TRUMP. Об этом республиканец сообщил на платформе Truth Social и в соцсети Х.

Источник: AP 2024

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — написал Трамп.

В первый час торгов капитализация мемкоина $TRUMP достигла 3 миллиардов долларов, а спустя полтора часа увеличилась до 4,3 миллиардов долларов. Внешний вид сайта мемкоина создан под впечатлением от образа Трампа и его фразы «Сражайся, сражайся, сражайся», произнесённой им после покушения летом прошлого года.

А ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назначил бывшего футболиста Бо Хайнса советником по криптовалютам. На новом посту ему предстоит работать над стимулированием инноваций и роста в сфере криптовалют, что является важной темой для избранного президента США.