Трамп собрался продавать эксклюзивные гитары

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Сами выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.