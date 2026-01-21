Трамп снова исковеркал название страны Азербайджан на форуме в Давосе. Видео

Президент США Дональд Трамп снова не смог произнести название страны Азербайджан. На этот раз на Всемирном экономическом форуме в Давосе он назвал государство Абербайджаном.
«Армения, Абер… Байджан…», — сказал Трамп во время выступления. Трансляция ведется на официальном сайте мероприятия.
Абербайджаном Трамп называет страну не впервые. В августе в эфире ток-шоу консервативного ведущего Марка Левина он тоже не смог правильно произнести название государства Азербайджан, а также назвал Армению Албанией, пишет «Газета.ру».