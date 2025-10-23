Трамп рассказал о раненных в перестрелках в Чикаго

В начале октября президент США призвал привлечь Джонсона и Прицкера к уголовной ответственности за неспособность защитить работников миграционной службы (ICE), машину которых протаранили участники протестов против расширения присутствия федеральных сил и масштабных антимиграционных рейдов в Чикаго. Во время беспорядков сотрудники миграционной службы ранили женщину, попытавшуюся наехать на них на своей машине.