Трамп рассказал, как осознал в McDonald’s перспективы победы на выборах

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что работая год назад в McDonald’s, осознал перспективы своей победы на выборах.
«Я стоял в окне, люди подъезжали немного скучающими. Они смотрели, вау. Восприятие было невероятным. Я почти знал, что одержу победу», — заявил Трамп на бизнес-конференции в Вашингтоне о роли McDonald’s.
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов «вышел на работу» в McDonald’s: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald’s. Ее заявления Трамп поставил под сомнение.
Компания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции «быстрого питания».