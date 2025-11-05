Популярные темы
Трамп: работу правительства США следует немедленно возобновить

Американский президент Дональд Трамп сказал, что работу правительства США нужно немедленно возобновить после перерыва, который уже стал рекордным.

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп сказал, что работу правительства США нужно немедленно возобновить после перерыва, который уже стал рекордным.

Трамп заявил о необходимости завершить шатдаун в ходе речи для Республиканской партии.

Шатдаун был объявлен 1 октября. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентского срока Дональда Трампа. Трамп также стал рекордсменом по суммарной продолжительности шатдаунов за время правления.

