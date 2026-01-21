Трамп: Путин и Зеленский хотят мира на Украине

«Я общаюсь с президентом Путиным, я уверен, что он хочет подписать соглашение. Я работаю с президентом Зеленским, сегодня мы с ним встретимся, я надеюсь, что сейчас он в этом зале. Он тоже хочет прекратить эту войну», — сказал Дональд Трамп во время выступления на форуме ВЭФ в Давосе.