Трамп пустился в пляс в честь 100 дней своего президентства

Белый дом опубликовал видеозапись выступления под композицию YMCA группы Village People.
«Президент Трамп отмечает 100 дней победы своим фирменным танцем», — говорится в подписи к посту, размещённому в X.
Президент США Дональд Трамп исполнил свой фирменный танец на митинге в городе Уоррен, штат Мичиган, приуроченном к первым 100 дням его второго срока на посту главы государства.
Белый дом опубликовал видеозапись выступления под композицию YMCA группы Village People.
«Президент Трамп отмечает 100 дней победы своим фирменным танцем», — говорится в подписи к посту, размещённому в X.