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Трамп пустился в пляс в честь 100 дней своего президентства

Президент США Дональд Трамп исполнил свой фирменный танец на митинге в городе Уоррен, штат Мичиган, приуроченном к первым 100 дням его второго срока на посту главы государства.

Белый дом опубликовал видеозапись выступления под композицию YMCA группы Village People.

«Президент Трамп отмечает 100 дней победы своим фирменным танцем», — говорится в подписи к посту, размещённому в X.