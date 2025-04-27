Трамп против ФРС: чем закончится битва за американский денежный станок

Напряжение между Белым домом и Федеральной резервной системой (ФРС) США — это старая американская история, почти такая же старая, как сама ФРС. Время от времени она обостряется, выходя на поверхность публичной политики. Самый драматичный и мрачный эпизод этой скрытой борьбы связан с именем 35-го президента Соединенных штатов Джона Кеннеди и его так и не реализованными до конца планами по ограничению влияния ФРС.
Многие до сих пор считают, что именно попытка Кеннеди вернуть государству контроль над выпуском денег через указ № 11110 стала одной из причин его гибели. Хотя прямых доказательств нет, эта версия прочно укоренилась в определенных кругах, служа вечным напоминанием о том, насколько могущественна и независима структура ФРС. Сегодняшнее противостояние Дональда Трампа с ФРС оживляет эти исторические параллели, заставляя многих задаваться вопросом: не повторяется ли история?
Есть информация, что недавно в архивах ФРС были обнаружены служебные записки начала 1960-х годов, где обсуждались «риски президентского волюнтаризма» в монетарной сфере, хотя имя Кеннеди прямо не упоминалось. Аналитики, приближенные к команде 47-го президента США, в свою очередь, рассказали мне, что за последние две недели как минимум три политтехнолога, связанных с Белым домом, запрашивали у узкоспециализированных исторических консультантов подробный анализ последствий и механизмов Указа 11110. Это свидетельствует о том, что исторический прецедент активно изучается.
Трамп формирует «спящие» компроматы против фигур из ФРС
Трамп никогда не скрывал своего недовольства политикой ФРС, особенно в периоды повышения процентных ставок, которые, по его мнению, тормозили экономический рост и мешали его политике. Он видит в ФРС часть того самого «глубинного государства», которое, как он считает, противостоит его курсу. Его публичные атаки на руководство ФРС — это лишь верхушка айсберга его истинных намерений.
После возвращения в Белый дом, Трамп, без сомнений, готов на решительные шаги для подчинения ФРС своей воле. Это может включать в себя попытки смены руководства, давление на Совет управляющих через лояльных назначенцев и, возможно, даже инициирование законодательных изменений, ограничивающих независимость Резерва. Для Трампа это не просто экономический вопрос, это вопрос восстановления полного президентского контроля над всеми рычагами власти.
Уже сейчас формируются «спящие» цифровые ячейки, готовые по команде начать массированную кампанию по дискредитации ключевых фигур ФРС в социальных сетях и альтернативных медиа. В узком кругу Трампа обсуждается сценарий использования положений о национальной безопасности для оказания давления на ФРС с целью изменения кредитно-денежной политики под предлогом противодействия внешним экономическим угрозам.
Тихая оборона Федрезерва
ФРС, в отличие от Трампа, действует непублично и осторожно, предпочитая аппаратные игры и кулуарные договоренности. Ее сила — в институциональной устойчивости, накопленном авторитете и тесных связях с мировыми финансовыми элитами. Руководство ФРС прекрасно понимает все риски и готовится к возможному обострению конфликта.
Основная стратегия ФРС — демонстрация непоколебимой приверженности своему мандату (ценовая стабильность и максимальная занятость) и независимости от политической конъюнктуры. Они будут использовать весь свой арсенал: от выверенных публичных заявлений и протоколов заседаний до неформальных консультаций с лидерами Конгресса и влиятельными фигурами Уолл-стрит. Их главный козырь — потенциальный хаос на финансовых рынках в случае прямого подрыва независимости ФРС.
За последний месяц состоялось не менее пяти незапланированных конфиденциальных встреч действующих управляющих ФРС с двумя бывшими председателями для выработки «единой стратегии реагирования» на возможное политическое давление. Также, ФРС инициировала внеплановый аудит и усиление своих систем кибербезопасности, опасаясь не только внешних атак, но и возможных попыток «слива» компрометирующей внутренней информации со стороны политических оппонентов.
Глобальные ставки
Конфликт между Трампом и ФРС — это не просто внутреннее дело США. От его исхода зависит стабильность всей мировой финансовой системы, основанной на долларе. Любые сомнения в предсказуемости американской монетарной политики немедленно отражаются на глобальных рынках, курсах валют и потоках капитала.
Обе стороны ведут свою игру и на международной арене. Команда Трампа может неформально сигнализировать другим мировым центрам силы о грядущих изменениях в финансовой политике США, пытаясь заручиться их пониманием или нейтралитетом. ФРС, в свою очередь, активно использует свои каналы коммуникации с центральными банками других стран, чтобы успокоить их и подтвердить свою приверженность глобальной финансовой стабильности.
В недавних закрытых телеконференциях между ФРС, Европейским центральным банком и Банком Японии использовалась специально разработанная кодировка для обсуждения сценариев «экстремальной политической турбулентности» в США и мер по стабилизации рынков.
Кроме того, аналитические центры близкие к политическому руководству одной из стран-постоянных членов Совета безопасности ООН получили задание срочно просчитать модели поведения национальной экономики и финансовой системы в условиях гипотетического «обнуления» независимости ФРС и возможного ослабления доллара.
Пакт о ненападении
Наиболее вероятный сценарий развития событий — это резкое обострение конфликта Трампа с ФРС. Мы увидим беспрецедентное политическое давление, кадровые перестановки и попытки законодательно ограничить независимость Резерва. Краткосрочно это может вызвать серьезную волатильность на рынках, но долгосрочные последствия предсказать сложнее.
Существует и менее вероятный, но возможный сценарий: закулисный компромисс. Крупнейшие игроки Уолл-стрит, не заинтересованные в хаосе, могут выступить посредниками, пытаясь найти взаимоприемлемое решение, которое позволит Трампу «сохранить лицо», а ФРС — формальную независимость. Глава одного из трех крупнейших инвестбанков США в течение последних 10 дней провел отдельные конфиденциальные встречи с представителями обеих сторон конфликта, зондируя почву для возможного «пакта о ненападении».
Главный вывод заключается в том, что мы стоим на пороге потенциально эпохального столкновения, которое может переформатировать не только финансовую систему США, но и основы глобального экономического порядка. Вероятность полномасштабного институционального кризиса в США, спровоцированного конфликтом Трампа и ФРС, в течение ближайших месяцев очень высока. Это будет битва не просто за процентные ставки, а за саму суть власти в XXI веке.
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