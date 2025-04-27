Трамп против ФРС: чем закончится битва за американский денежный станок

Есть информация, что недавно в архивах ФРС были обнаружены служебные записки начала 1960-х годов, где обсуждались «риски президентского волюнтаризма» в монетарной сфере, хотя имя Кеннеди прямо не упоминалось. Аналитики, приближенные к команде 47-го президента США, в свою очередь, рассказали мне, что за последние две недели как минимум три политтехнолога, связанных с Белым домом, запрашивали у узкоспециализированных исторических консультантов подробный анализ последствий и механизмов Указа 11110. Это свидетельствует о том, что исторический прецедент активно изучается.