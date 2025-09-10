Трамп призвал казнить убийцу украинки

Как сообщали ранее СМИ, 22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в трамвае. Девушка умерла на месте от полученных травм. Браун позднее был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве. Как ранее отмечал Трамп, преступник был рецидивистом — до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако каждый раз он освобождался под залог без выплаты им денежных средств.