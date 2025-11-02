Эксперт о сокровищах Абуджу: что скрывается за угрозами Трампа ввести войска в Нигерию

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии, если власти страны не смогут остановить насилие против христиан. Об этом он написал в соцсети Truth Social:
«Если правительство Нигерии продолжит допускать убийства христиан, США немедленно прекратят любую помощь и, возможно, вторгнутся в эту страну с оружием, чтобы полностью уничтожить исламистских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния. Это будет сделано быстро, жестко и с удовольствием».
Трамп подчеркнул, что нигерийскому правительству «лучше поспешить».
Накануне США вновь включили Нигерию в список стран, вызывающих особую озабоченность из-за нарушения свободы вероисповедания. Власти Нигерии отвергли обвинения и заявили, что будут продолжать борьбу с насильственным экстремизмом.
Президенты Нигерии и США Бола Тинубу и Дональд Трамп встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить заявления американской стороны о притеснении христиан. Об этом заявил помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала.
«Оба президента разделяют интерес к борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма. Президент Трамп сильно помог Нигерии, разрешив продажу оружия нашей стране, и президент Тинубу должным образом воспользовался этой возможностью», — написал Бвала в социальной сети X.
Почему ситуация сложнее, чем кажется
Действительно ли в Нигерии происходит организованное уничтожение христиан? Формулировки шаблонов Трампа создают впечатление ясности, но скрывают реальные причины конфликтов — доступ к земле, водным ресурсам, экономическим возможностям и местной безопасности, объясняет Telegram-канал «Рыбарь».
Север Нигерии преимущественно мусульманский, юг — христианский. На этой дуге складывается сложная мозаика общин с историческими и экономическими линиями раздела. На северо-востоке действует Боко Харам* и его отпочковавшийся союзник, называющий себя «Провинцией Исламского государства»* в Западной Африке. Эти группировки выросли на фоне бедности, отсутствия образования и социальных лифтов.
Слова Трампа, указывает «Рыбарь», вызывают ощущение «дежа вю». Он уже использовал похожую риторику в Южной Африке, выступая в защиту африканеров и заявляя о «геноциде» в отношении белого меньшинства. Эксперты отмечают, что эпатажная политика команды Трампа может намеренно обострять нестабильность в африканских странах, делая местные режимы более податливыми к внешним влияниям и пластичным для международных сделок.
В разговоре с корреспноднетом ВФокусе Mail кандидат политических наук, африканист Наталия Пискунова объяснила, что заявление Дональда Трампа стоит рассматривать с двух сторон: идеологической и экономической.
"Во-первых, американская администрация может воспринимать Нигерию как плацдарм для экономического и политического продвижения интересов Соединенных Штатов в Западной Африке. По словам эксперта, регион богат не только медью, спрос на которую резко вырос за последний месяц, но и нефтью, а также критически важными для электронной промышленности металлами, — говорит эксперт.
Во-вторых, заявление Трампа о борьбе с притеснением христианства в Нигерии — это удобный политический предлог, который удобен Штатам для демонстрации борьбы США с терроризмом по всему миру. Так, в Нигерии действительно, по словам Пискуновой, в середине прошлого десятилетия действовала Аль-Каида.
«Если у США получится создать плацдарм из Нигерии, то они автоматически смогут контролировать и все соседние небольшие государства, где огромнейшие залежи значимых и абсолютно необходимых для американской экономики элементов. Это важно для интересов и американских военных компаний, технологических гигантов, той же Tesla, потому что без добычи этих металлов, они просто не могут дальше обеспечивать линию сборки», — рассказала африканист.