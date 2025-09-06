Трамп пригрозил ракетными ударами по Венесуэле

Трамп угрожает ракетными ударами по Венесуэле
Американский президент Дональд Трамп, пишут CNN со ссылкой на свои источники, рассматривает возможность отдать приказ по нанесению ракетных ударов по объектам на территории Венесуэлы.
«По словам многочисленных источников, осведомленных о планах администрации, президент Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро», — пишет американское издание.
На текущий момент в международных водах дежурят 7 американских боевых кораблей и одна подлодка. Патрулирования осуществляют Береговая охрана США и ВМС страны, так, по данным Reuters, Пентагон отправил к берегам Венесуэлы порядка 2500 морских пехотинцев.
Более того, на этой неделе 2 сентября вооруженные силы США нанесли ракетный удар по судну, по словам Трампа, находящемуся в международных водах и перевозившему наркотики. Согласно видеозаписи, опубликованной американским президентом в сети, на моторном судне находились 11 человек. По кораблю был нанесен удар ракетой.
Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции, состоявшейся после публикации видео с поражением судна, заявил, что не исключает возможности нанесения ударов по «режиму Мадуро» на территории Венесуэлы.
Если не вторжение, так бомбежки?
Американские политики не раз подчеркивали, что не признают власть Николаса Мадуро в Венесуэле легитимной. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт более месяца назад в разговоре с журналистами перед принятием решения об отправке вооруженных сил США к берегам Венесуэлы назвала правительство Боливарианской республики «наркотеррористическим картелем, а Мадуро, по мнению нынешней администрации, не является легитимным президентом. Он — беглый глава этого картеля, обвиняемый в США в контрабанде наркотиков в страну».
Сам Николас Мадуро неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты намеренно эскалируют ситуацию под выдуманным предлогом о его связях с наркокартелями. По словам президента Венесуэлы, Соединенные Штаты «угрожают Венесуэле сменой режима и военными терактами».
«Империализм направляет восемь военных кораблей, атомную подводную лодку, нацеливает на нас 1 200 ракет под надуманным предлогом, в который никто не верит, в том числе американская молодежь не верит в ложь Марко Рубио», — заявил Мадуро в эфире национального телевидения.
Венесуэла настаивает на том, что США хотят просто получить доступ к местным нефтяным запасам, а обвинения в экспорте наркотиков в Штаты — это надуманный предлог. Такие утверждения не лишены аргументации.
Так, администрация Трампа недавно продлила лицензию американскому энергетическому гиганту Chevron на возобновление нефтяных работ в Венесуэле, где находятся крупнейшие в мире доказанные запасы нефти.
Более того, Трамп в свой первый президентский срок неоднократно пытался сместить Мадуро, заявлял политолог Игорь Пшеничников, его слова передает Readovka. Так, американский президент призвал порядка 50 стран-сателлитов отказаться признавать легитимность власти избранного президента Николаса Мадуро. Он назвал «настоящим» президентом Венесуэлы экс-спикера парламента страны Хуана Гуайдо, который находился в эмиграции.
Сообщения о наркоторговле — предлог для угроз
ООН неоднократно заявляла, что Венесуэла не причастна к производству кокаина в отличие от соседней Колумбии, где сила наркокартелей действительно значительная. При этом Марко Рубио подчеркивал, что Штатам всё равно на позицию ООН.
«Именно венесуэльские военные силы безопасности зарабатывают огромные деньги, получая взятки от колумбийских торговцев, — считает посол США в отставке Луис Морено, — Не знаю, идут ли эти деньги напрямую на поддержку венесуэльской инфраструктуры».
Как указал профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман Readovka, США хотят расправиться с нелояльным режимом в Южной Америке, однако реальное вторжение на территорию Венесуэлы слишком рискованное: «Максимум, на что может пойти Америка, — это бомбить с воздуха».
Проверить же, будут ли США реально наносить удары по инфраструктуре картелей, связанных с колумбийской мафией, или бить по военным объектам на территории Венесуэлы, просто невозможно.