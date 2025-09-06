Трамп пригрозил ракетными ударами по Венесуэле

Американские политики не раз подчеркивали, что не признают власть Николаса Мадуро в Венесуэле легитимной. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт более месяца назад в разговоре с журналистами перед принятием решения об отправке вооруженных сил США к берегам Венесуэлы назвала правительство Боливарианской республики «наркотеррористическим картелем, а Мадуро, по мнению нынешней администрации, не является легитимным президентом. Он — беглый глава этого картеля, обвиняемый в США в контрабанде наркотиков в страну».