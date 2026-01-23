Трамп предложил испытать НАТО

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп предположил, что США стоило бы подвергнуть союзников по НАТО испытанию и попытаться привлечь их для защиты границы с Мексикой от нелегальных мигрантов.
«Возможно, нам следовало бы подвергнуть НАТО испытанию: применить статью 5, заставить НАТО прийти и защитить нашу южную границу от вторжения нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество пограничников для выполнения других задач», — написал Трамп в Truth Social.
Пятая статья Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран — членов НАТО.