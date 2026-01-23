Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил испытать НАТО

Американский лидер поделился идеей о том, что 5-ю статью договора можно применить для защиты границы США с Мексикой от нелегальных мигрантов.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп предположил, что США стоило бы подвергнуть союзников по НАТО испытанию и попытаться привлечь их для защиты границы с Мексикой от нелегальных мигрантов.

«Возможно, нам следовало бы подвергнуть НАТО испытанию: применить статью 5, заставить НАТО прийти и защитить нашу южную границу от вторжения нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество пограничников для выполнения других задач», — написал Трамп в Truth Social.

Пятая статья Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран — членов НАТО.