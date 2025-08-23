Эксперт: что означает звонок Трампа Путину после атаки на американский завод в Мукачево

Официальных подтверждений о состоявшемся звонке между главами государств не поступало. СМИ ссылаются на подкаст лидера США в соцсетях. Однако ранее не раз отмечалось, что Путин и Трамп поддерживают прямую линию связи. Американский президент также заявил, что в течение двух недель определит, кто именно тормозит мирные переговоры по Украине — Москва или Киев.
«Я разочарован. Но еще есть две недели, за которые многое может измениться. Думаю, за это время я пойму позицию России и, честно говоря, Украины. Нужны двое. Если война на Украине не будет остановлена, я приму очень важное решение через две недели», — приводит слова Трампа издание «Страна».
Ранее EADaily со ссылкой на украинского журналиста Виталия Глаголу сообщало, что пожар на заводе Flex в Мукачево, вспыхнувший после удара, до сих пор не удается ликвидировать и он может продолжаться вплоть до наступления ночи.
Для чего Трамп звонил Путину
Глава ЧРК «Астра», полковник запаса Максим Ювачев полагает, что удар России по военно-промышленным объектам Украины в настоящее время используется западной разведкой в качестве инфоповода для срыва мирной инициативы в целом, а вернее, затягивания процесса урегулирования до достижения Западом выгодных позиций.
«Показательна подача этой информации западными СМИ. В частности, американский информационный канал Fox News почти сразу после ночных российских ударов (около 4 часов по московскому времени) опубликовал материал “Российские крылатые ракеты поразили американскую компанию в ходе массированного удара по Украине на фоне мирных инициатив Трампа”. Ночная атака представлена американской аудитории как угроза национальной безопасности США и угроза безопасности странам — членам НАТО, а именно: Россия уничтожила американскую компанию вблизи двух стран НАТО Венгрии и Словакии», — отмечает Максим Ювачев.
По его словам, Flex Ltd является одной из крупнейшей в мире компании по производству электроники. Тем не менее, по официальному заявлению представителей компании, производственный объект в Мукачево приносил доход около 1%.
«Мирная инициатива Трампа не что иное, как иллюзия, создаваемая Вашингтоном в условиях необъявленной России войны в так называемой серой зоне. По сути, двусмысленность дипломатии Вашингтона в отношении России укладывается в траекторию событий первого полугодия этого года», — комментирует эксперт итоги последних событий.
Он также напоминает, что в январе Белый Дом, в рамках трехмесячного пересмотра стратегий Госдепа во внешней политике, проводит пвседоатаку на USAID. Но по мнению главы ЧРК «Астра» "это было перераспределение ресурсов и усилий внешней политики в целях давления на зависимые от США страны, чтоюбы они начали активнее поддерживать американские инициативы на международных площадках, например в ООН. А в феврале Вашингтон под видом аудита запасов министерства обороны, грозился заморозить военные поставки Украине.
Ювачев напоминает, что и теперь в дипломатической сфере США пытаются запустить мирный трек по прекращению боевых действий на Украине. Одновременно Трамп проявляет жесткую силу (торговых пошлин) в отношении партнеров по НАТО. В итоге Евросоюз становится заказчиком и потребителем американской оборонной промышленности с одновременным повышением членского взноса участия в североатлантическом альянсе до 5%. Вторичным эффектом становится запуск процесса снабжения Украины военным оборудование посредством его закупки европейскими странами с последующей передачей украинским силам обороны. Кроме того, Вашингтон пытается вводить вторичные торговые пошлины для стран, покупающих российскую нефть.
Выводы эксперта сводятся к тому, что пиар США об урегулировании военного конфликта на Украине прикрывает попытку снять с себя бремя несостоятельности, предлагаемых им гарантий безопасности для Украины. Максим Ювачев ситает. что именно для этого «внимание мировой общественности акцентируется на якобы умышленное уничтожение Россией производственной площадки именно американской компании Flex Ltd в Мукачево».