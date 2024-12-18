Трамп появился на публике с новой прической

Ранее, 6 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах и стал 47-м президентом США. Он заявил об этом перед своими сторонниками в штате Флорида. Ранее он уже возглавлял Белый дом в 2017—2021 годах и был 45-м президентом в истории страны.