Дональд Трамп представил собственную линию золотых кроссовок Trump Sneakers

Всего в линейке представлено три пары обуви. Есть золотые кроссовки с буквой T и флагом США по бокам, они называются The Never Surrender High-Tops («Никогда не сдавайся»). На сайте указано, что всего в партии будет 1 тыс. пар кроссовок, каждая пара пронумерована, цена одной пары — $399. В продажу они поступят в июле 2024 года. «Смелые, золотые и прочные, как президент Трамп», — говорится в описании к кроссовкам.