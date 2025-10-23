Трамп посетит сектор Газа

Согласно опубликованному ранее администрацией президента США американскому плану урегулирования конфликта в Газе, предполагалось, что анклав перейдет под внешнее управление на переходный период. «Совет мира», как предлагается в плане, будет возглавлять Трамп, имена других его членов должны быть объявлены позднее. При этом в документе отмечалось, что в этот орган войдет в том числе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. «Совет мира» будет представлять собой очень влиятельную группу людей и будет иметь большую власть на Ближнем Востоке", — полагает Трамп.