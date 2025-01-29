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Трамп попросил SpaceX вернуть «застрявших на МКС» астронавтов

Президент США Дональд Трамп обратился к SpaceX с просьбой скорее вернуть на Землю двух астронавтов, «застрявших на Международной космической станции». Об этом сообщил владелец компании, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Источник: AP 2024

«Трамп попросил SpaceX вернуть домой двух астронавтов, застрявших на МКС, как можно скорее», — отметил он.

Маск подчеркнул, что SpaceX выполнит просьбу нового главы Белого дома. Бизнесмен добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена совершила «ужасный» поступок, «бросив» астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Они находятся на МКС с июня 2024 года.

Пилотируемый корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, отправился в первый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к станции. Впоследствии инженеры работали над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.

Планировалось, что миссия будет продолжаться около недели. Позднее стало известно, что экипаж может вернуться на Землю в феврале 2025 года.