Трамп попросил SpaceX вернуть «застрявших на МКС» астронавтов

«Трамп попросил SpaceX вернуть домой двух астронавтов, застрявших на МКС, как можно скорее», — отметил он.
Маск подчеркнул, что SpaceX выполнит просьбу нового главы Белого дома. Бизнесмен добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена совершила «ужасный» поступок, «бросив» астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Они находятся на МКС с июня 2024 года.
Пилотируемый корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, отправился в первый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к станции. Впоследствии инженеры работали над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.
Планировалось, что миссия будет продолжаться около недели. Позднее стало известно, что экипаж может вернуться на Землю в феврале 2025 года.