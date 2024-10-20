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Трамп попробовал себя в роли сотрудника McDonald’s в Пенсильвании

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в штате Пенсильвания. Трансляцию вело местное подразделение телеканала Fox News.

Трамп прибыл в один из ресторанов Mcdonald’s в городе Фистервил и, надев фартук, приготовил несколько порций картофеля фри, а также выдал несколько заказов посетителям заведения за свой счет.

В ходе получасового пребывания в ресторане быстрого питания Трамп отметил, что ему понравилась работа в заведении, и не исключил, что попробует поработать в ресторане вновь.

По завершении своей получасовой смены Трамп пообщался с журналистами. В ходе беседы с представителями СМИ он сообщил, что сегодня утром связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и добавил, что еврейское государство «находится сейчас в большей безопасности» из-за того, что израильские власти не прислушиваются к президенту США Джо Байдену.

Трамп также поздравил своего оппонента по предвыборной гонке от демократов, вице-президента США Камалу Харрис с 60-летием и заявил, что, возможно, подарит ей картофель фри на день рождения.

Харрис ранее неоднократно говорила, что, будучи студенткой, подрабатывала в McDonald’s и жарила там картофель фри. Вместе с тем Трамп заявляет, что его оппонент от демократов лжет, так как о ее работе в McDonald’s не сохранилось никаких записей.