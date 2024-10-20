Трамп попробовал себя в роли сотрудника McDonald’s в Пенсильвании

По завершении своей получасовой смены Трамп пообщался с журналистами. В ходе беседы с представителями СМИ он сообщил, что сегодня утром связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и добавил, что еврейское государство «находится сейчас в большей безопасности» из-за того, что израильские власти не прислушиваются к президенту США Джо Байдену.