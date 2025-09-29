Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп похвастался украшениями своего кабинета

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп показал золотые украшения Овального кабинета и зала для совещаний чиновников администрации, по его словам, «все сходят с ума» из-за красоты интерьера.

Источник: Соцсети

В апреле Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, в том числе украсив его 24-каратным золотом.

«Несколько (украшений — ред.) высшего качества, из 24-каратного золота, использованных в Овальном кабинете и зале кабинета в Белом доме. Иностранные лидеры, как и все остальные, “сходят с ума”, когда видят качество и красоту. Лучший Овальный кабинет на свете по успеху и красоте!!!», — написал президент в социальной сети Truth Social.

К сообщению Трамп приложил видео разложенных на столе украшений.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп после переезда в Белый дом добавил значительное количество золотых предметов и элементов декора в интерьер официальной президентской резиденции, уподобив ее своему поместью Мар-а-Лаго. В частности, Трамп специально заказал собственный портрет и портрет вице-президента Джей Ди Вэнса в позолоченных рамках, уже готовые на тот момент белые рамки пришлось переделывать. Трамп также лично проконтролировал установку резных золотых фигур на каминной полке в овальном кабинете и привез из Мар-а-Лаго золотых херувимов. При администрации бывшего президента Джо Байдена каминную полку украшали растения.