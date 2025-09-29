Трамп похвастался украшениями своего кабинета

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп после переезда в Белый дом добавил значительное количество золотых предметов и элементов декора в интерьер официальной президентской резиденции, уподобив ее своему поместью Мар-а-Лаго. В частности, Трамп специально заказал собственный портрет и портрет вице-президента Джей Ди Вэнса в позолоченных рамках, уже готовые на тот момент белые рамки пришлось переделывать. Трамп также лично проконтролировал установку резных золотых фигур на каминной полке в овальном кабинете и привез из Мар-а-Лаго золотых херувимов. При администрации бывшего президента Джо Байдена каминную полку украшали растения.